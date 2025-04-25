Tribunal Supremo de Brasil ordenó prisión inmediata de Fernando Collor de Mello

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó prisión inmediata para el expresidente Fernando Collor de Mello, condenado a casi nueve años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero durante su etapa como senador (2007-2023), tras rechazar un recurso presentado por su defensa para la revisión de la pena.

El magistrado del Supremo Alexandre de Moraes tomó esta decisión alegando que el recurso presentado por los abogados de Collor solo tratan de dilatar el proceso para evitar su conclusión.

“La manifiesta inadmisibilidad de los embargos, según la jurisprudencia de la Corte, revela el carácter meramente dilatorio de los infractores, autorizando la certificación de la cosa juzgada y el cumplimiento inmediato de la condena”, reza la resolución.

De Moraes solicitó asimismo al presidente del Supremo, el juez Luís Roberto Barroso, que convoque una audiencia para avalar su decisión, un evento que tendrá lugar este viernes 25 de abril.

La defensa de Collor señaló en un comunicado que ha recibido la noticia con “sorpresa y preocupación” y ha asegurado que el expresidente se personará para cumplir la condena.

“La defensa del expresidente de la República Fernando Collor de Mello recibe con sorpresa y preocupación la decisión dictada hoy por el ministro Alexandre de Moraes, quien rechazó, de forma monocrática, el recurso de infracciones admisible presentado ante la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, (…) y ordenó la prisión inmediata del expresidente”, declaró.

El Supremo condenó en 2023 a Collor a ocho años y diez meses de cárcel por sobornos en un esquema de corrupción en BR Distribuidora, filial de Petrobras, en el marco del caso Lava Jato. Según la sentencia, de 2010 a 2014, Collor influyó en los mandos directorios de la compañía, lo que llevó a la firma de contratos entre la estatal y la constructora UTC.

La Fiscalía sostiene que el acusado, a cambio, recibió 20 millones de reales brasileños (3,7 millones de euros).