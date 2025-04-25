Trump asegura que Crimea seguirá siendo rusa y culpa a Ucrania por iniciar guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la península de Crimea seguirá formando parte de Rusia y no contempla otra opción en su oferta de negociación de paz para terminar con la guerra europea. Además, aseguró que el conflicto tiene su origen en las aspiraciones del Gobierno ucraniano para incorporarse a la OTAN.

“Yo creo que la causa de la guerra fue que empezaron a hablar sobre incorporarse a la OTAN”, declaró Trump en una entrevista concedida a revista “Time” con motivo del cumplimiento de los cien primeros días de su nueva administración. Estas conversaciones son citadas por Rusia como una de las “causas profundas”, como las denomina habitualmente el Kremlin, del conflicto ucraniano.

“No creo que (Ucrania) vaya a ser capaz de unirse jamás a la OTAN, y creo que ha sido así desde el primer día. Si nunca hubieran sacado este tema a colación, la probabilidad de que la guerra nunca hubiera empezado habría sido más alta”, añadió.

El jefe de la Casa Blanca reconoció que ha incumplido su promesa electoral de acabar con la guerra “el primer día” que llegara al cargo. “Lo dije de forma figurada, como una exageración, pero, claro, llegó la interpretación de los medios de las noticias falsas. La gente sabía que lo estaba diciendo en broma, pero también sabía que iba a poner fin (a la guerra)”, aseguró.

Tras insistir una vez más que la guerra de Ucrania es consecuencia de las políticas de sus predecesores demócratas, Joe Biden y Barack Obama, y que “nunca habría ocurrido” bajo su administración el mandatario se declaró confiando en que la paz todavía es posible. No obstante, señaló que Ucrania tendrá que resignarse a perder la península de Crimea.

“Crimea se va a quedar en Rusia”, declaró Trump tras acusar a Obama de “entregar” la península al gobierno ruso, que asumió el control de la zona en 2014. Rusia acabó incorporando este territorio en un referéndum no reconocido por la comunidad internacional.

“A mí no me la habrían arrebatado como se la arrebataron a Obama”, aseguró el republicano antes de declararse convencido de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, “entiende lo que va a pasar” con la península. “Ellos (Rusia) llevan ahí con sus submarinos desde hace mucho más tiempo, y la gente de Crimea habla mayoritariamente ruso”, subrayó. Trump eludió hablar de otros territorios ucranianos bajo control ruso: “Si hablo de Crimea es porque es el que siempre se menciona”.

El presidente estadounidense expresó finalmente su confianza en que su homólogo ruso aceptará los términos que le plantea -la entrevista fue efectuada el 22 de abril, dos días antes de que Trump instara a Putin a “detenerse” tras un nuevo ataque ruso contra Kiev que dejó una docena de muertos- a sabiendas de que, si por el presidente ruso fuera, Moscú “se habría quedado con Ucrania entera” de no ser por Trump: “Gracias a mí, soy la única persona que puede negociar esto”.