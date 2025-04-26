Entre el conocimiento ancestral y las infancias: Alicia Salinas y Noemí Baeza lanzan sus libros en el Estadio Víctor Jara

Este sábado 26 de abril, la Fundación Víctor Jara llevará a cabo el lanzamiento de los libros “Susurros Ancestrales” y “En sintonía con los niños y niñas. La infancia como protagonista radial“. Textos de las autoras Alicia Salinas y Noemí Baeza, respectivamente, y que abordan los saberes de los pueblos originarios y el trabajo social con las infancias.

Ambas escritoras son ex prisioneras políticas del Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara. Espacio ubicado en los alrededores del metro Unión Latinoamericana y que ejerció como uno de los más de mil centros de detención operativos durante la dictadura civil-militar.

Un lugar donde también estuvo detenido el cantautor chileno, asesinado por las fuerzas militares en septiembre de 1973, y que hoy funciona como sitio de memoria.

La cita será las 11:30 del sábado en el estadio, ubicado en el pasaje Arturo Godoy #2750, y con previa inscripción en un formulario.

Revisa a continuación las coordenadas:

Sábado 26 de abril de 2025 a las 11:30 horas en el Sitio de Memoria Estadio Victor Jara, pasaje Arturo Godoy #2750, Metro ULA.

Inscríbete aquí: https://forms.gle/GZkzN4YhPeEaLbER8

Consultas e informaciones al correo electrónico estadio@fundacionvictorjara.org

En la jornada se podrán adquirir ambos libros de las autoras.