Gabriel Gaspar plantea coordinación de Sudamérica frente a la incertidumbre económica: "Tenemos el mismo desafío y por tanto es posible una respuesta común”

La incertidumbre del escenario internacional que ha provocado la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha devuelto a la opinión pública el debate sobre la relevancia de la cooperación entre los países de Latinoamérica o de Sudamérica.

Para el cientista político, ex embajador y ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, “en el plano de la retórica, la unidad latinoamericana es proclamada por todos, pero muy frustrada hasta el momento y eso se expresa también en los organismos multilaterales, empezando por la OEA, para decirlo derechamente”, afirmó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

La ex autoridad afirmó que el problema principal es pensar que las relaciones internacionales son ideológicas. De hecho, indicó que “las fronteras ideológicas han demostrado ser muy nocivas” y agregó que los países tienen que buscar el desarrollo de sus intereses afines respetando sus diferencias.

“Yo nombro cuatro países que ideológicamente son muy distintos: la presidenta Boluarte, Lula da Silva, Milei y Boric presiden países que tienen economías que comercian preferentemente con China, pero que al mismo tiempo les interesa tener relaciones amistosas con Estados Unidos. O sea tenemos el mismo desafío y por tanto es posible encontrar una respuesta común”, explicó Gabriel Gaspar.

Un problema que el cientista político diagnóstica junto a la visión ideologizada de las relaciones internacionales es la creación de organismos para tratar todos los temas multilaterales, pudiendo crear mecanismos más ágiles para abordar, por ejemplo, la política comercial.

“¿Por qué no es posible esa unidad? ¿Por qué no es posible superar la retórica? Porque hay estrategias de desarrollo distintas, hay un grupo de países que son muy estatistas, llamémoslo así, en su modelo, pongamos en extremo a Cuba y Venezuela, y hay otros países que son muy abiertos, entre ellos nosotros”, dijo Gaspar.

En relación a Chile, señaló que “nosotros somos hoy un duty free global. Uno puede encontrar de todo (por la) cantidad de acuerdos de libre comercio. La mayoría de los productos, sobre todo los industrializados, que se venden a precios normales, digamos, sin aranceles”.

Perú

La incertidumbre global, también viene acompañada de crisis locales en la región. En esa línea, Gabriel Gaspar, analizó la situación de Perú y la abordó en dos frentes: uno de seguridad y otro político. “En el Perú vivimos una situación de deterioro continuo de la seguridad, desgraciadamente las bandas de crimen transnacional que asolan toda la región, a algunos países más que a otros, están afectando mucho al Perú (…) Esto al punto de que el gobierno ha tenido que decretar el empleo de las Fuerzas Armadas y el estado de emergencia, que la evaluación de todo el mundo que ha funcionado poco”, explicó el experto.

Junto a lo anterior “se une una crisis de legitimidad en las instituciones. Yo quisiera recordar que según las últimas encuestas, tanto la presidenta Boluarte como el Congreso tienen menos del margen de error de aprobación, entonces estamos en una situación muy crítica” , dijo.

Para enfrentar lo que pasa en Perú, Gaspar aseguró que “lo que hay que hacer es incrementar la cooperación institucional y en eso nuevamente tenemos que tener políticas de Estado, no puede ser una política de un gobierno con otro si me cae bien o me cae mal quien está de turno, porque son tareas permanentes. Al delito organizado no lo vamos a sacar durante un gobierno y no lo vamos a sacar definitivamente si no nos enlazamos y cooperamos entre todos los países afectados por este mal”.

Bolivia

En el caso de Bolivia, a la crisis de legitimidad política se suma la crisis económica. “Bolivia vive hoy día una merma sustantiva de sus ingresos, producto de que el gas, su principal producto de exportación, ha caído en picada. Siguieron gastando como en tiempos normales y eso es como seguir usando la tarjeta de crédito cuando uno queda cesante”.

Se suma que “las elecciones son el 17 de noviembre, la inscripción de candidatos se hará el 15 de mayo y todavía no está claro quiénes se van a inscribir, o sea, estamos a 3 o 4 meses sin que los ciudadanos bolivianos sepan por quién pueden votar, quiénes van a aparecer en la papeleta”, explicó.

“Por tanto, hay muy poco tiempo y yo diría que lo más preocupante es que gane quien gane va a tener que enfrentar una crisis económica durísima y tomar medidas muy duras, empezando por el recorte de algunos subsidios”, sentenció.

Gira del Presidente Boric por Brasil

El ex embajador analizó el viaje del Presidente Gabriel Boric por Brasil y dijo “lo encuentro muy positivo, corresponde a un diseño de política exterior fijado ya desde los años 90 cuando empezó la reconstrucción democrática en Chile, que se decidió que el país debía reinsertarse en el mundo y tener las más amplias relaciones con todos los países y regiones del planeta”.

Destacó también la gira anterior del mandatario. “Yo quisiera recordar que esta gira se entronca muy cercana a la gira que se realizó con India, que es un país continente de 1200 millones de habitantes de manera tal que se cumple aquella enseñanza que nos dejó la tragedia del salitre a los chilenos de que nunca hay que depender de un solo producto, ni de un solo cliente, ni de un solo proveedor. Debido a que nos funcionó esa estrategia, seguida como una política de Estado, hoy día podemos tener estas alternativas”.