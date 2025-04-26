Irací Hassler: "Mi solidaridad con Winter ante persecución que no tiene fundamento"

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a lo ocurrido con el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, luego que un reportaje revelara su supuesto vínculo con el Caso Sierra Bella.

A través de su cuenta de X, la exjefa comunal sostuvo que “el alto rendimiento de ataque político del caso Sierra Bella contra relevantes figuras de la izquierda contrasta con el nulo avance judicial en más de dos años”.

“Lo que se ha hecho está fuera de toda norma de convivencia democrática y representa una total injusticia. Mi solidaridad con Gonzalo Winter ante esta persecución que no tiene ningún fundamento”, manifestó.

Las declaraciones de Hassler se dan luego que un reportaje de Mega Investiga revelara que el pasado 3 de marzo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a cargo de la indagatoria, encargó a la Brigada Anticorrupción de la PDI aclarar el rol de Winter en este caso.