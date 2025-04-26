Leonardo Soto y candidatura presidencial del PS: "Todavía queda mucho paño que cortar en las primarias del oficialismo"

Este próximo 30 de abril finaliza el plazo para la inscripción de primarias presidenciales y las fuerzas oficialistas son las únicas, hasta ahora, con candidatos perfilados para enfrentar estos comicios. Aunque, no todos tendrían asegurado al 100% su nombre en la papeleta. Esto, porque Paulina Vodanovic no ha logrado convencer a todos en el Partido Socialista, considerando que un sector liderado por Isabel Allende y el senador José Miguel Insulza entregaron su respaldo a Carolina Tohá, candidata del PPD, quien esta mejor aspectada en las encuestas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, respecto a la abanderada de su colectividad, el diputado y ex vicepresidente del PS, Leonardo Soto, dijo que “la candidatura de Paulina Vodanovic es expresión de su voluntad, de su, entiendo, ganas inquebrantables de ser candidata presidencial y un respaldo del órgano interno del Partido Socialista. Por eso, ella se ha proclamado”.

“De acuerdo a los pasos que se están dando, yo entiendo que la próxima semana el día martes o miércoles podría estarse inscribiendo como candidata presidencial en las primarias del oficialismo. Son situaciones que pueden tener variaciones en los cuatro o cinco días que quedan, no sería sorpresivo. Suelen haber ajustes de última hora en los elencos que se incluyen en las primarias, pero tal como están las cosas, yo diría que el curso y el rumbo que ha trazado Paulina Vodanovic en su candidatura debiera concluir con su inscripción el próximo martes”, afirmó.

En esa línea, el parlamentario señaló como crucial las definiciones que, durante estos cinco días, realicen colectividades como el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que dice, podrían provocar “variaciones” en la candidatura del PS.

“Son partidos que tienen alcaldes a lo largo de todo Chile, concejales, consejeros regionales y parlamentarios. No son fuerzas políticas menores. Y hasta ahora han guardado silencio respecto de a quién van a apoyar en las primarias del oficialismo. Me refiero al Partido Radical que, entiendo, que este sábado va a tomar una decisión donde ya previamente ha dicho que no va a llevar candidato presidencial propio”, dijo.

En consecuencia, “va a sumarse a alguna de las candidaturas que están en proceso de inscripción y eso puede tener un efecto en las demás candidaturas porque ciertamente en la medida que fortalece a una, debilita a otra. Y también la Democracia Cristiana que sin ser parte del oficialismo ha manifestado que quiere participar de las elecciones en este mundo, en el mundo del progresismo. Habrá que ver qué ocurre de aquí al martes, pero yo creo que todavía queda mucho paño que cortar en las primarias del oficialismo”.

“Creo fundamental estar mirando lo que va a hacer el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, ya sabemos que el Partido Liberal va a apoyar a Carolina Tohá. En fin, quizás también Mulet pueda tomar una decisión sobre su futuro en las primarias de sumarse a otra candidatura, su postulación está incluso más atrás que Paulina Vodanovic según la valoración de los encuestas”, añadió.

Consultado sobre si cree que la timonel del PS es competitiva, Soto indicó que “evidentemente, en la partida, la postulación de Paulina Vodanovic a las primarias presidenciales parte de mucho más atrás que las demás candidaturas, eso es un hecho de la causa bastante evidente y es una evaluación ciudadana que no es muy positiva, que puede ser transitoria, puede cambiar o puede mantenerse. Y yo creo que si Paulina persevera en la inscripción de primarias, va a hacer un cotejo y una confrontación permanente con la valoración que den las encuestas hacia su persona“.