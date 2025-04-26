Luigi Mangione se declara no culpable tras solicitud oficial de pena de muerte

Luigi Mangione, esposado y vestido con un mono de prisión de color beige, se ha presentado este viernes ante la jueza Margaret Garnett en el tribunal federal de Manhattan para declararse no culpable por un cargo de asesinato, dos de acoso y un delito por portar ilegalmente armas, según ha recogido la cadena CNN.

El joven, que fue detenido el pasado mes de diciembre en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, enfrenta otros cargos estatales en los estados de Nueva York y Pensilvania relacionados con su huida de la escena del crimen.

Esto se produce después de que los abogados de la Fiscalía General de Estados Unidos hayan solicitado formalmente este viernes la pena de muerte para Mangione, quien mató presuntamente a tiros al consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, empresario de 50 años, frente al hotel Hilton en Nueva York.

El joven fue arrestado en Pensilvania tras una masiva operación policial. Los investigadores sospechan que actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros de la salud en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.

Desde el principio de los procedimientos, han ocurrido en Estados Unidos varias concentraciones en apoyo a Mangione encabezadas por afectados por la actuación de las aseguradoras.

En su petición de pena de muerte, el fiscal Perry Carbone asegura que Mangione “decidió asesinar a Thompson para amplificar un mensaje ideológico y para provocar un amplio rechazo a la industria para la que trabajaba la víctima”, de acuerdo con la notificación, publicada por el portal de noticias estadounidense Axios.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ya había avanzado el 1 de abril su intención de solicitar formalmente la pena capital para Mangione a quien acusó de perpetrar “un asesinato premeditado y a sangre fría que impactó a Estados Unidos”.

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, ha denunciado desde el primer momento que la Fiscalía está reaccionando de manera exagerada ante este crimen, a pesar de la gravedad del mismo. Tras la comparecencia de Bondi el 1 de abril, Agnifilo denunció que el Departamento de Justicia “ha pasado de lo disfuncional a lo bárbaro” y que la solicitud de la pena de muerte “va en contra de la recomendación de los fiscales federales, la ley y los precedentes históricos”, dijo.