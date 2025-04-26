Moody’s ratifica clasificación crediticia de Chile en A2:"Alta fortaleza fiscal"

La agencia clasificadora de riesgos Moody’s ratificó la clasificación crediticia de Chile en A2 con perspectiva “estable”. Moody’s sostuvo su decisión en que “el perfil crediticio de Chile equilibra su alta fortaleza institucional y fiscal, respaldada por un largo historial de políticas macroeconómicas y fiscales prudentes”.

La agencia precisó que “el crecimiento económico se ha recuperado a lo largo de 2024 —con un crecimiento del PIB real anual del 2,6% para 2024, frente al 0,5% en 2023— y prevemos un crecimiento del PIB real de alrededor del 2,5% para este año y el próximo, ligeramente superior a nuestra expectativa anterior de un crecimiento cercano al 2%”. Dichas estimaciones están en línea con lo proyectado por el Ministerio de Hacienda.

“Es una buena noticia que ratifica la solidez de la economía chilena y su capacidad para resistir shocks externos como los que desgraciadamente hoy día se van anticipando”, dijo desde Washington el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien asiste a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

La agencia también se refiere a la situación de los aranceles impuestos por parte de Estados Unidos -que en el caso de Chile son del 10%-, comentando que “es negativa, pero debería ser manejable para Chile.

Las exportaciones del país a Estados Unidos representan menos del 17% de las exportaciones totales de bienes. Sin embargo, Chile se vería más afectado por una desaceleración en China, dado sus estrechos vínculos comerciales”.

Ante ello, el ministro de Hacienda sostuvo: “Esta situación nos debe impulsar a seguir persistiendo en varios de los propósitos que nos hemos fijado, particularmente en lo que se refiere a la consolidación fiscal y al mismo tiempo aprovechar esta oportunidad para sacarle provecho pleno a nuestros numerosos acuerdos comerciales con el resto del mundo, para diversificar también nuestro comercio y ser más resilientes frente a la evolución de las principales economías de Estados Unidos y China”.

En el escenario base, Moody’s prevé “que el consenso político de larga data de Chile sobre responsabilidad fiscal se mantenga, preservando así la solidez fiscal general del país durante los futuros ciclos políticos y económicos”. Agregó que la fortaleza fiscal del país “refleja una carga de deuda relativamente baja, aunque creciente, compensada por una estructura de deuda favorable y la presencia de colchones fiscales”.

Finalmente, la agencia concluyó que “la perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el perfil crediticio de Chile se mantendrá alineado con el de los países con calificación A2. El riesgo de un shock significativo y duradero, negativo o positivo, que afecte la solidez económica y fiscal del país está equilibrado. Prevemos que los esfuerzos del gobierno para promover una mayor inversión y productividad en los sectores minero y no minero contribuirán a consolidar el crecimiento a largo plazo. Además, a pesar del probable aumento del gasto social anual impulsado por el aumento de las demandas sociales de mayor apoyo gubernamental, prevemos que Chile mantendrá la prudencia en su política fiscal”.