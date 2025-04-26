Partido Radical se alinea con Carolina Tohá y marca un giro en las primarias oficialistas

A cuatro días del cierre de inscripciones para las primarias presidenciales, el Consejo General del Partido Radical (PR) resolvió, este sábado, entregar su apoyo a Carolina Tohá. La decisión representa un movimiento que podría ser clave en la configuración del escenario electoral oficialista.

“El momento actual reclama un liderazgo femenino como el suyo, que comprende las necesidades y sufrimientos del Chile profundo, que escucha atentamente y reúne las mejores ideas para trazar un futuro gobierno que entregue seguridad y bienestar a las distintas capas de la sociedad con crecimiento, desarrollo y justicia social”, indicó el PR.

El presidente del PR, Leonardo Cubillos, destacó que el respaldo a Tohá responde a la necesidad de fortalecer un liderazgo capaz de articular a las distintas fuerzas progresistas. “No estamos por proyectos identitarios que pongan en riesgo los proyectos colectivos. En este contexto, creemos que en esta elección nos estamos jugando muchísimo”, señaló.

La definición del Partido Radical se produce en un contexto de alta tensión dentro del oficialismo, donde aún persisten dudas en torno a algunas candidaturas. En particular, el Partido Socialista enfrenta divisiones internas, ya que la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, sigue sin lograr consolidar apoyos plenos incluso dentro de su propio sector.

El apoyo radical a Tohá podría dar lugar a una concentración de respaldos en torno a una figura con mayor proyección pública y peso electoral, en momentos en que los plazos legales se estrechan.

Además del Partido Radical, el Partido Liberal también anunció previamente su respaldo a Carolina Tohá, lo que configura un eje progresista que podría condicionar las decisiones de otras colectividades, como la Democracia Cristiana, que aún no oficializa su posición. Previamente, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado socialista Leonardo Soto había señalado que la definición radical “va a sumarse a alguna de las candidaturas que están en proceso de inscripción y eso puede tener un efecto en las demás candidaturas porque ciertamente en la medida que fortalece a una, debilita a otra”.

Una vez anunciada la proclamación Tohá dio “gracias de corazón al Partido Radical por confiar en este proyecto. Vamos a trabajar juntos por un Chile que avance con progreso, seguridad y bienestar compartido”.

El plazo para inscribir candidaturas expira este miércoles 30 de abril a las 23:59 horas, tiempo en el cual el oficialismo deberá terminar de ordenar su oferta electoral para enfrentar unas primarias que definirán quién encabezará la opción presidencial del sector en los comicios de 2025.