Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de febrero de 2026


Pinchazo de la PDI a Crispi devela gestiones de Isabel Allende para compra de la casa de Guardia Vieja

Según La Tercera, una diligencia en el contexto del caso Procultura permitió a la Fiscalía conocer una conversación entre el exjefe de asesores de La Moneda con Claudia Serrano, donde se habló del rol de la exsenadora en la fallida adquisición.

Según La Tercera, una diligencia en el contexto del caso Procultura permitió a la Fiscalía conocer una conversación entre el exjefe de asesores de La Moneda con Claudia Serrano, donde se habló del rol de la exsenadora en la fallida adquisición.

Política

Una conversación telefónica entre Miguel Crispi (FA) y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), dio origen a la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia.

Según publica La Tercera, el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda tenía “pinchado” el celular por parte de la PDI, en el marco de la indagatoria del caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios.

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio… que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se escucha en la conversación entre Crispi y Serrano registrada el 7 de enero pasado.

En el informe de la PDI al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se señala que “si bien el audio detectado no está relacionado con los hechos investigados en la presente causa, su contenido tendría indicios de una posible comisión de delitos”.

Además, la PDI consigna que en el audio se escucha el nombre “Maya”, que de acuerdo al reporte, “coincide con el nombre de la ministra de Defensa Maya Fernández Allende”, quien debió renunciar al cargo, mientras que la senadora Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional.

Tras recibir este informe, el 8 de enero el fiscal Cooper resolvió “iniciar investigación de oficio con el objeto de establecer delito y participación punible (por la compraventa del inmueble), por lo que se separará investigación y se generará un nuevo RUC).

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Suboficiales de Gendarmería exigen la renuncia del ministro Gajardo por acusaciones de sabotaje
post-title
Amarillos acata disolución pero promete mantener vivo su proyecto político
post-title
Ofensiva contra la pobreza energética: Lula lanza el programa "Gas del Pueblo" para 50 millones de brasileños
post-title
Llama a la cautela: Montes responde tras auditorías por reconstrucción del megaincendio en Valpo

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X