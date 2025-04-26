Pinchazo de la PDI a Crispi devela gestiones de Isabel Allende para compra de la casa de Guardia Vieja

Una conversación telefónica entre Miguel Crispi (FA) y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), dio origen a la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia.

Según publica La Tercera, el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda tenía “pinchado” el celular por parte de la PDI, en el marco de la indagatoria del caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios.

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio… que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se escucha en la conversación entre Crispi y Serrano registrada el 7 de enero pasado.

En el informe de la PDI al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se señala que “si bien el audio detectado no está relacionado con los hechos investigados en la presente causa, su contenido tendría indicios de una posible comisión de delitos”.

Además, la PDI consigna que en el audio se escucha el nombre “Maya”, que de acuerdo al reporte, “coincide con el nombre de la ministra de Defensa Maya Fernández Allende”, quien debió renunciar al cargo, mientras que la senadora Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional.

Tras recibir este informe, el 8 de enero el fiscal Cooper resolvió “iniciar investigación de oficio con el objeto de establecer delito y participación punible (por la compraventa del inmueble), por lo que se separará investigación y se generará un nuevo RUC).