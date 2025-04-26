Diario y Radio Universidad Chile

Reportan la muerte de Virginia Giuffre, principal denunciante de Jeffrey Epstein

La mujer destacó por convertirse en una de las voces más prominentes contra los abusos de Epstein con la complicidad de su socia Ghislaine Maxwell.

Internacional
Virginia Giuffre, una de las más destacadas denunciantes de los abusos sexuales perpetrados por el empresario de cine estadounidense Jeffrey Epstein, ha muerto por suicidio, según ha confirmado su familia.

Giuffre, de 41 años, falleció en la localidad australiana de Neergabby, donde llevaba residiendo varios años.

En su comunicado, recogido por la cadena estadounidense NBC, la familia de Giuffre se declara “absolutamente desconsolada” por su muerte, “una fiera guerrera en la lucha contra el abuso sexual y el tráfico sexual” pero “al final, la carga del abuso fue tan pesada que a Virgina se le hizo imposible soportarla”.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

El multimillonario se quitó la vida ahorcándose en su celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 tras una serie de “negligencias y fallos”, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Jeffrey Epstein, quien fue acusado de pedofilia y tráfico de menores, llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -el hijo de Isabel II-, Bill Clinton o Donald Trump.

