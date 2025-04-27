A un año de la muerte de Franco Vargas: Defensa reafirma compromiso con la justicia y reformas al Servicio Militar

Con una emotiva ceremonia ecuménica, el Ministerio de Defensa recordó el primer aniversario del fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, ocurrido en abril de 2024 durante su Servicio Militar en Putre.

La actividad, realizada en el edificio ministerial, reunió a autoridades, familiares y compañeros de Vargas de la Brigada Motorizada Huamachuco. La ceremonia fue encabezada por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, acompañada por los subsecretarios Ricardo Montero (Defensa) y Galo Eidelstein (FF.AA.), además de representantes del Ejército, como el coronel Jorge Villegas.

Durante el encuentro, se ofrecieron oraciones en memoria del joven, a cargo del capellán católico del Palacio de La Moneda, padre Ignacio Gramsch, y del capellán nacional evangélico del Ejército, obispo Pedro Rubio.

En su intervención, Delpiano dirigió unas palabras a Romy Vargas, madre del conscripto fallecido, reafirmando el compromiso del gobierno. “Esto no será en vano. Usted misma lo ha dicho: quiere que se haga justicia y que se produzcan cambios. Y en eso estamos. A eso he venido, a decirle que haremos todos los esfuerzos”, expresó.

La ministra detalló que se están aplicando diversas medidas orientadas a reforzar el Servicio Militar, compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric a raíz de este caso.

Avances en la modernización del Servicio Militar

Entre los cambios impulsados, se destaca la actualización del proceso de selección médica, incorporando nuevos exámenes como electrocardiograma, hemograma, creatininemia y test de hipobaria para conscriptos destinados a zonas de altura. Además, se implementó un protocolo de entrega de resultados médicos a los jóvenes y sus familias, así como evaluaciones psicológicas periódicas, mejoras en la formación de instructores y la introducción de un “Acta de licenciamiento o destinación”, que reemplaza la antigua “Acta de entrega” y elimina la obligación de certificar ausencia de apremios.

También se fortaleció la oficina de Asistencia al Soldado Conscripto y se establecieron reuniones virtuales periódicas con las familias. En paralelo, se amplió la cobertura de pasajes anuales para los soldados y se aprobó un aumento de las asignaciones mensuales, que crecerán un 50% en 2025 y un 75% adicional en 2026.

El fallecimiento de Franco Vargas, ocurrido durante una marcha de instrucción desde Pacollo a Putre, provocó una crisis institucional en el Ejército y desencadenó investigaciones judiciales. Según la segunda autopsia, la causa de muerte fue una miocarditis agravada por el estrés, la altura y un cuadro respiratorio.

Actualmente, la investigación liderada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, avanza hacia la formalización de al menos cuatro funcionarios militares, bajo cargos de apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones a otros 45 conscriptos.