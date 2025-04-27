Carabineros y autoridades conmemoran 98° aniversario de la institución con homenaje a los tres mártires de Los Álamos

Vecinos de Los Álamos realizaron la noche de este sábado una velatón frente a la Cuarta Comisaría COP de Carabineros en memoria de los funcionarios Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, asesinados el 27 de abril (aniversario de la institución) de 2024 en Cañete.

La ceremonia, espontánea y cargada de gratitud y recogimiento, fue el preámbulo de la actividad oficial que se realizó este domingo, ocasión en la que la unidad policial fue renombrada como “Primera Comisaría COP Héroes de Arauco” en presencia de su general director de Carabineros, Marcelo Araya, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia,

En la oportunidad también se presentó el himno “Héroes de Arauco“, interpretado por el Orfeón Nacional, una pieza que, según Carabineros, “a través de sus letras y música mantiene tanto la memoria como el legado de quienes dieron su vida por los demás”.

En el marco del discurso, el titular de Seguridad señaló: “Hace un año, los hoy suboficiales mayores Sergio Arévalo, Carlos Cisterna y Misael Vidal, cumplían con su deber cuando el desquicio y la cobardía les quitó sus vidas, y con ello el dolor a sus familias, sus compañeros, a una institución completa y al país en su conjunto”.

“Eligieron un 27 de abril, día significativo no solo para esta institución, sino que para lo que ésta representa para el país para relacionar las vidas de sus familias y de su institución. Pocos sabían, quizá, que de ellos salió la fortaleza de un país completo y con ello de un trabajo colectivo y un compromiso aún mayor“.

En el marco de la velatón, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) expresó a La Tercera que “es un momento muy significativo. En ese marco, lo mejor que puede hacer la institución de Carabineros, con el apoyo del Gobierno de Gabriel Boric, es mantener el trabajo coordinado que se ha realizado en la zona y que ha permitido bajar los delitos de violencia rural en más de un 40%”.

Acevedo añadió que, si bien estos avances son relevantes, “la sensación de inseguridad es permanente en un 90% de la población”, y subrayó la necesidad de fortalecer el combate al crimen organizado y avanzar en infraestructura social para la provincia de Arauco.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) recalcó que “es muy importante que estos 98 años de Carabineros se conmemoren rindiendo honores a quienes han servido la patria y han dado su vida”, y planteó que el acto debe ser también “un espacio de reflexión de cómo damos un respaldo a nuestras instituciones como Carabineros”.

En tanto, el diputado DC Eric Aedo también hizo un llamado a acompañar a las familias de los mártires y a dar “una señal política clara y el total respaldo al accionar de Carabineros para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo que impera en la región del Biobío y en La Araucanía”.