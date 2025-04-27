El llamado al orden a Pablo Milad: Congreso exige responsabilidad política en la conducción del fútbol chileno

Una constante en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas es la inasistencia de Pablo Milad. Cada vez que ha ocurrido algún problema en el fútbol chileno, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol ha rehuido de las invitaciones de parlamentarios. Una actitud que cambió esta semana, en el contexto de los coletazos de la tragedia en el Estadio Monumental.

La cabeza de la Federación de Fútbol de Chile asistió por primera vez en mucho tiempo para adelantar medidas en pos de la seguridad en los estadios. Incluso, comprometió su asistencia a próximas comisiones y, ante las críticas de diversos parlamentarios, remarcó que siempre “respondemos todas sus inquietudes, se las mandamos por escrito”.

Pero los dardos a su postura al interior de la instancia legislativa son variadas y transversales. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la comisión de Deportes, Andrés Celis (RN) afirmó que lamentaba “que se haya requerido una tragedia para que se materializara esa comparecencia”.

“Sin embargo, más allá de lo tardío, destacamos que finalmente se haya dado el paso y confiamos en que esta sea una oportunidad para establecer un canal de trabajo permanente con la ANFP”, señaló el parlamentario, agregando que esto puede ser “un punto de inflexión” no solo en la discusión de la materia en particular, sino que también “de voluntad de colaboración interinstitucional”.

Una visión más crítica tiene el diputado Andrés Giordano (FA), quién en diálogo con nuestro medio sostuvo que “se requiere un presidente que se presente en las distintas instancias de rendición de cuentas, que no esté a la defensiva, que pueda asumir responsabilidades, pero sobre todo que pueda dar la cara y responder ante instituciones que están igualmente preocupadas que la ciudadanía de resolver y encontrar respuestas a estas problemáticas”.

Aunque también valoró la señal de Pablo Milad, mencionado que así “evidentemente va a encontrar una mejor recepción y clima en la comisión”, fue más allá en sus cuestionamientos por el hecho de que privados no se vean en la obligación de asistir al Congreso Nacional.

“En cualquier contexto, un mínimo de respeto primero por el rol que uno desempeña, es decir, alguien que está a cargo de la institución más importante del fútbol profesional. Pero también a la vez un respeto mínimo con las instituciones democráticas del país donde funciona esa institución. Una señal de respeto mínimo es asistir a las citaciones que un poder del Estado pueda realizarle”, profundizó en su juicio el legislador.

Por su parte, la diputada Erika Olivera (Demócratas), señaló consultada por nuestro medio que es necesaria la presencia constante del presidente de la ANFP “porque él es el único que maneja temas que son fundamentales para esclarecer algunos hechos, y sobre todo saber cómo se van a levantar los distintos programas y cuáles son los compromisos que se van a asumir”.

Además, extendió los cuestionamientos no solo a las autoridades del fútbol, sino que del deporte en general. “Una de las críticas que hemos hecho en este y en el anterior período es el poco interés que existe por asistir a la Comisión de parte de autoridades y personas ligadas al fútbol o al deporte”, dijo.

“Uno tiende a pensar que estas personas estarían muy interesadas en el debate de las leyes que los regirán más tarde y que podrían hacer importantes aportes. Sin embargo, a menudo no llegan y más tarde se hacen exigencias a los legisladores”, lamentó Olivera.

La ausencia de la @ANFPChile y de las autoridades de Gobierno requeridas por la comisión de Deportes de la @Camara_cl dan cuenta de la realidad… Esto es la falta de interés por solucionar la crisis de violencia del fútbol y los graves hechos acontecidos en el Monumental. pic.twitter.com/zOkm4MPdcB — Erika Olivera Diputada, OLY (@erikaoliverad) April 15, 2025

Responsabilidades de Pablo Milad

Si bien la seguridad en los estadios es el tema central que tiene tanto al mundo del fútbol como al político buscando soluciones, no es el único por el que se ha citado a Pablo Milad. Casos de abusos sexuales en cadetes de Cobreloa, investigaciones por nexos entre clubes y casas de apuestas deportivas, el problema de los representantes de jugadores, y la discusión por la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas han sido casos en los que ha declinado de asistir al Congreso Nacional.

Por ello, los parlamentarios de la comisión de Deportes reiteran las responsabilidades que tiene al ser la cabeza del ente rector del fútbol chileno. “Nosotros hemos tratado de abordar las deficiencias, que a lo mejor podrían estar mucho más claras y explicadas, incluso comprendidas, si es que él tuviera la gentileza de responder las inquietudes que una y otra vez se han levantado desde la Comisión”, puntualizó Andrés Giordano.

“Desde que Pablo Milad asumió la presidencia de la ANFP, en estos cinco años el fútbol chileno ha acumulado una serie de dolorosos fracasos deportivos, conflictos institucionales, ha habido también una pérdida de credibilidad en la institución”, enumeró también Giordano sobre los problemas de su gestión, insistiendo a raíz de esto que son “cuestiones que ameritan una explicación, dar la cara, ameritan asumir responsabilidades”.

Andrés Celis en tanto remarca el rol que tiene Pablo Milad en el rumbo del fútbol profesional en Chile. “No se trata de personalizar culpas, sino de entender que las responsabilidades institucionales son parte de la función que se ejerce”, comentó.

Separar la ANFP de la Federación

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol. Esto, dado que el presidente de la Federación sí tenga la obligación de responder políticamente por lo que ocurra en el balompié nacional.

“La separación es, desde mucho, una necesidad, porque hay conflictos de interés”, apuntó Erika Olivera, enfatizando una vez más como dicha medida “le daría transparencia al modelo de negocios”.

Mientras que para Andrés Celis “la coexistencia de una Federación y una Asociación que no siempre rinden cuentas ante el Congreso o ante los organismos públicos puede generar confusión o vacíos de responsabilidades”. Por ello, advierte que el debate no solo pone en juego la gobernanza en el fútbol chileno sino que también la confianza en su institucionalidad.

Finalmente, Andrés Giordano insiste en el avance del proyecto que sigue estancado en la comisión de Constitución del Senado. “También aquí la crítica va hacia la otra cámara, es decir, que el Senado tenga una actitud tan pasiva con temas que son urgentes y que son también parte del problema que termina decantando en los hechos gravísimos a propósito del partido de Colo Colo con Fortaleza (…) todos estos proyectos están comprometidos, necesitamos que por un lado el Gobierno los impulse, pero en segundo caso que el Senado haga lo que tiene que hacer”, manifestó el diputado.