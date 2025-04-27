Elizalde considera trivial la conversación "pinchada" a Crispi y apoya a Allende

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), calificó como una trivialidad la conversación “pinchada” a Miguel Crispi y aseguró que la exsenadora socialista Isabel Allende “actuó de buena fe” en la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia.

En entrevista con Chilevisión Noticias, Elizalde expresó que “estamos hablando de una conversación que una persona tiene con su madre, en el contexto de la, como decir, trivialidad, no sé si la palabra sea trivial, pero de la cotidianeidad, donde claro, a veces se hacen hipérboles para poner énfasis en determinadas materias, pero lo cierto, lo que yo puedo señalar es que creo que la senadora Allende actuó de buena fe”.

También afirmó que “el Presidente ha señalado claramente que se tomó la decisión por parte del Estado de Chile para preservar el patrimonio histórico, adquirir las casas de dos expresidentes. Esto forma parte de lo que creemos debiera ser una política permanente, que podría el día de mañana incorporar, incluso, a otros exmandatarios, porque finalmente este es un patrimonio cultural relevante”.

“De la historia aprendemos para el futuro y las casas de los presidentes están asociadas a personas que han desempeñado altas funciones en la historia de Chile, por tanto, pueden transformarse en museos que sean visitados por escolares, por jóvenes, incluso por personas que ya tengamos más años, para efectos de aprender precisamente nuestra historia”, añadió.

“En ese contexto se tomó la decisión para adquirir las casas de los expresidentes Allende y Aylwin, y en eso el Gobierno ha sido enfático, y yo creo que la senadora Allende ha actuado completamente de buena fe“, reiteró.

Ayer se reveló una conversación telefónica entre Miguel Crispi (FA) y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), lo cual dio origen a la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende.

Según publicó La Tercera, el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda tenía “pinchado” el celular por parte de la PDI, en el marco de la indagatoria del caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios.

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio, webiando, webiando, webiando, que se haga, que se haga, que se haga, que se haga así … Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se escucha en la conversación entre Crispi y Serrano registrada el 7 de enero pasado.

La exsenadora Allende desmintió a Crispi, pero la oposición estima que está ocultando información e insistió en que la fallida compraventa debe investigarse hasta las últimas consecuencias.