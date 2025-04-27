Entre la danza y la memoria: director del Ballet Nacional Chileno homenajea a Antonio Machado en el CCE Santiago

El poeta y dramaturgo español Antonio Machado (1875-1939), uno de los representantes más emblemáticos de la Generación del 98, dejó una huella imborrable en la literatura mundial. A 150 años de su nacimiento, el coreógrafo francés Mathieu Guilhaumon, director del Ballet Nacional Chileno de la Universidad de Chile, y la actriz chilena Millaray Lobos buscan rendirle homenaje en “Machado, aux portes du lointain” (“Machado, en el umbral de lo lejano”), una performance que combina danza y poesía y cuyo estreno nacional tendrá lugar el 28 de abril a las 19:00 horas en el teatro del CCE Santiago, en Avenida Providencia 927.

Creada en 2024 para ser representada en el “Festival du 8” de la ciudad de Collioure (Francia), donde murió y está enterrado Machado, la performance está inspirada en el viaje artístico que el poeta andaluz hizo en sus últimos años de vida entre España y Francia e invita al espectador a una travesía interior entre el compromiso político y la búsqueda espiritual, entre la memoria íntima y el movimiento colectivo.

“Collioure, lugar de memoria para tantos exiliados españoles, es también la región de mi infancia: nací y crecí allí. Es un paisaje que me habita profundamente y esta pieza entrelaza ese vínculo afectivo con la ciudad, la identidad del festival que fundé allí y la historia de Millaray, cuya familia fue marcada por el exilio republicano español en Chile”, dice Guilhaumon, quien también es director artístico del Ballet Nacional Chileno desde 2013.

La performance, fruto de la complicidad artística que Guilhaumon y Lobos llevan cultivando desde hace más de una década y cuyo diseño sonoro corre a cargo de Gonzalo Rodríguez Pino, busca dar cuerpo y voz a las palabras de Machado y explorar cómo resuenan hoy en día en nosotros.

“Dada la naturaleza de su poesía misma y de su recorrido humano, nos parecía muy interesante salir del marco habitual en el que se entienden los homenajes, anclar la poesía de Machado en un gesto vivo y darle la oportunidad a esa herencia y a esa vida de evocar algo en nosotros”, cuenta Lobos, reconocida actriz de cine y teatro y fundadora y directora de la Academia Nómade desde 2012.

Es la primera vez que “Machado, aux portes du lointain” se representará en Chile, pero también es la primera vez que Guilhaumon –retirado de los escenarios desde hace más de doce años– bailará sobre las tablas de un teatro nacional, pese a haber desarrollado gran parte de su carrera artística en el país.

“Bailar en Chile, un país donde se ha construido una parte esencial de mi camino artístico, da a este regreso una resonancia profundamente íntima. Volver a escena con esta obra es también una forma de rendir homenaje a la palabra de un poeta que supo transformar el exilio y el desarraigo en una poesía de una humanidad conmovedora”, reconoce el coreógrafo.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Para conocer el resto de actividades, visita la página del CCESantiago.