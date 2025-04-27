La "guerra silenciosa" contra las viviendas palestinas de Cisjordania ocupada y de Jerusalén Este

Reportaje de la enviada especial de RFI a Jerusalén, Amira Souilem

Las viviendas palestinas en esos territorios son arrasadas o destruidas con explosivos, ante la mirada impotente de los habitantes. En 2024, 1.617 hogares fueron destruidos, contra 1.175 en 2023, según la ONU. RFI pudo conversar con una familia palestina, cuya vivienda va a ser destruida en Silwan, muy cerca del casco histórico de Jerusalén.

Desde hace varios días, en casa de los Odeh, las conversaciones giran en torno a un único tema: las destrucciones de viviendas palestinas por parte de Israel en los territorios ocupados.

“Mire, esta es la última advertencia antes de que vengan a destruir el ala de la casa donde viven mi hermano y su familia. Es un correo oficial de la municipalidad de Jerusalén”, explica Quteiba Odeh. Desde que recibieron esa comunicación, su vida así como la de su familia, se mantiene en suspenso.

En la pieza principal de su casa, la madre, Fayza Odeh, confiesa a sus familiares: “No sé si se dan cuenta, pero mi nieta decidió llevar su alcancía a casa de su otra abuela, por miedo a que los soldados se la quiten. Hemos tenido que pagar para que nuestras casas no sean destruidas”.

El barrio de Silwan se encuentra muy cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. El lugar es estratégico/ Israel, que anexó Jerusalén Este en 1980, trata ahora de ahuyentar a la población palestina. En ese barrio, 26 casa fueron destruidas el año pasado, asegura Quteiba Odeh. “Y cuando destruyen tu casa, ya no tiene a dónde ir. La única solución es alquilar alguna vivienda de la zona”.

Las autoridades israelíes afirman destruir las construcciones ilegales. De su lado, los palestinos aseguran que no les otorgan permisos para construir.

“La municipalidad no solo destruye casas. Luego envían la factura por el costo de la aplanadora, de los soldados, los perros, y otros gastos vinculados a la destrucción”, denuncia Quteiba Odeh.

Por su parte, los ministros israelíes se pronunciaron por la anexión de esos territorios, por lo que nada parece detener la campaña de destrucción de viviendas palestinas en Jerusalén Este como en Cisjordania ocupada.