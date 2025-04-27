Marruecos reimpulsa gestiones para que Trump declare al Frente Polisario como organización terrorista

El gobierno de Marruecos ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declare al Frente Polisario como una organización terrorista, en el marco de una estrategia destinada a consolidar su control sobre el Sáhara Occidental.

La iniciativa forma parte de una ofensiva más amplia que se reactivó tras el histórico reconocimiento que Trump, durante su primer mandato, otorgó en 2020 a la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, a cambio de la normalización de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

Durante los últimos días, el retornado gobierno de Trump reiteró aquella posición cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí Naser Burita, se reunieron en Washington. “Estados Unidos sigue creyendo que la autonomía bajo la soberanía marroquí es la única solución viable. El secretario reafirmó el llamamiento del presidente Trump a las partes para que entablen conversaciones sin demora, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos como único marco, para negociar una solución mutuamente aceptable. El secretario señaló que Estados Unidos facilitaría el progreso hacia este objetivo”, señaló el comunicado de la Casa Blanca después del encuentro.

Rabat argumenta que el Frente Polisario mantiene vínculos con grupos extremistas que operan en el Sahel, como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otros actores armados irregulares, basándose en informes de inteligencia que han sido divulgados en medios afines al gobierno marroquí.

Desde el Frente Polisario, sin embargo, rechazan estas acusaciones y denuncian que la estrategia marroquí busca criminalizar su legítima lucha por la autodeterminación, consagrada en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas, que reconocen el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

La inclusión del Frente Polisario en una eventual lista estadounidense de organizaciones terroristas tendría consecuencias graves: no solo restringiría sus canales diplomáticos, sino que también afectaría la cooperación humanitaria que sostiene a los miles de refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf, en Argelia.

Durante la anterior la administración, Joe Biden mantuvo una posición ambigua respecto al conflicto: si bien no revirtió el reconocimiento de la soberanía marroquí realizado por Trump, tampoco respaldó visiblemente nuevos movimientos para aislar al Frente Polisario, apostando por reactivar un proceso de negociación bajo el auspicio de la ONU.

En este contexto de alta tensión regional, la presión de Marruecos sobre figuras del Partido Republicano y aliados de Trump en Estados Unidos busca aprovechar la polarización política interna norteamericana para reforzar su posición en el escenario internacional, mientras el pueblo saharaui sigue esperando una solución política duradera a un conflicto que se arrastra desde hace casi medio siglo.