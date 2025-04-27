Maya Fernández se enteró por su tía Isabel Allende sobre la compra de la casa

La ex ministra de Defensa, Maya Fernández, declaró ante el fiscal Patricio Cooper, en marzo pasado, que se enteró por su tía, la ex senadora socialista Isabel Allende, del interés del Gobierno en comprar la casa del expresidente Salvador Allende ubicada en Providencia.

Según informa hoy El Mercurio, Fernández dijo que la idea de la compra surgió a fines de 2022 o principios de 2023, y que su tía Isabel “me comenta que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar había una idea del Ejecutivo de adquirir la casa para convertirla en un museo”.

Agregó que pasó un año aproximadamente y que la entonces senadora también le informó que se había “aprobado en la Ley de Presupuesto la compra de dos inmuebles”, tanto el de su abuelo como el del expresidente Patricio Aylwin.

Añadió que la compra pasó por el Ministerio de Cultura y luego al Ministerio de Bienes Nacionales, sin que ella se involucrara en las decisiones técnicas. En ese sentido, negó haber ejercido algún tipo de presión.

“Sobre los avances de la compra puedo decir que Felipe Vio (abogado que representaba a herederos y pareja de la hija de Isabel Allende) nos informaba indistintamente a todos en la familia a medida que el Ministerio de Bienes Nacionales requería documentación”, expresó.

Además, Fernández aseguró desconocer detalles de la compraventa, como la forma de pago, dado que Vio “para eso tenía el mandato” de la familia. En relación con funcionarios de Presidencia involucrados en el proceso de compraventa, como el renunciado Leonardo Moreno, dijo conocerlo, pero solo en el ámbito profesional, sin haber hablado del tema de la casa.

Respecto de la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado siendo ministra, Fernández declaró que “nunca tuve conocimiento de aquello, nunca he tenido negocios públicos o privados, nunca nadie me alertó tampoco sobre esto”.

Sobre esto, señaló que “lo único que tuve como información fue que podía producirse un tema comunicacional por la figura de mi abuelo y que de ello se haría cargo la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno. De hecho, esta compra siempre se hizo pública y fue la propia secretaria de Comunicaciones que anunció la compra de ambas casas”.

Finalmente, la ministra aseguró que se enteró de los problemas relacionados con la compraventa el 2 de enero de 2025, mientras se preparaba para un viaje al Polo Sur, e inmediatamente solicitó información a su tía, Isabel Allende.

EL “PINCHAZO”

Este nuevo antecedente se conoce después de que ayer se reveló una conversación telefónica entre Miguel Crispi (FA) y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), lo cual dio origen a la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende.

Según publicó La Tercera, el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda tenía “pinchado” el celular por parte de la PDI, en el marco de la indagatoria del caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios.

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio, webiando, webiando, webiando, que se haga, que se haga, que se haga, que se haga así … Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se escucha en la conversación entre Crispi y Serrano registrada el 7 de enero pasado.

La exsenadora Allende desmintió a Crispi, pero la oposición estima que está ocultando información e insistió en que la fallida compraventa debe investigarse hasta las últimas consecuencias.