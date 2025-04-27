Paulina Vodanovic y su candidatura: "Si hay una reflexión, yo no voy a ser causa de división del Partido Socialista"

A tres días de que finalice el plazo para la inscripción de primarias presidenciales, continúan las dudas respecto a la candidatura de Paulina Vodanovic como representante del Partido Socialista. Bajo ese escenario, la también timonel de la tienda abrió la puerta a bajar su nombre de la papeleta si así lo decide su colectividad.

En conversación con el programa Estado Nacional, Vodanovic abordó los bajos porcentajes que ha logrado su figura en los sondeos presidenciales y los llamados a impulsar una candidatura en común como Socialismo Democrático, en favor de Carolina Tohá, abanderada del PPD.

Así, señaló: “Yo voy a hacer lo que diga mi partido y si hay una reflexión, yo no voy a ser causa de división del Partido Socialista“.

“Porque soy la presidenta del partido y soy la más interesada en que el partido salga fortalecido de este proceso, pero sí quiero manifestar que la voluntad unánime de los dirigentes del Partido Socialista fue en orden a que hubiera una primaria considerando los riesgos de llegar último, de llegar cuartos, y de proponerle propuestas desde el Partido Socialista al país”, dijo.

Consultada sobre por qué mencionó que no será “causa de división del Partido Socialista” si su nombre fue elegido de manera unánime, la senadora respondió: “Porque si hay una reflexión al respecto, por supuesto que voy a acoger la voluntad mayoritaria”.

¿Queda espacio para esa reflexión en tres días? Le contra preguntaron. “Siempre queda espacio, obviamente“, afirmó.