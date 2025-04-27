Tohá y pinchazo a Crispi: "La Fiscalía debiera aclarar por qué seguían escuchando años después"

Desde su reciente proclamación como candidata de los partidos Radical, Liberal y PPD, Carolina Tohá enfrenta un escenario político tensionado al interior del oficialismo, donde además de las dudas sobre la candidatura de Paulina Vodanovic se ha planteado la relación de las postulaciones con el “legado”, es decir, con el gobierno del presidente Gabriel Boric. En su paso por “Mesa Central” de Canal 13, la exministra marcó diferencias: “hay distintas candidaturas que ponen distintos énfasis (…) yo la proyecto (mi candidatura) como otra etapa, no como un quiebre, tampoco como una mera continuidad“., subrayó.

Respecto a las filtraciones de las conversaciones de Miguel Crispi en el contexto de la investigación del Caso ProCultura, pero que refieren a la fallida compra de la casa del expresidente Allende, Tohá dijo que “creo que es algo que requiere una aclaración (…) ¿por qué seguían escuchando conversaciones de él años después? Es algo que la Fiscalía debiera aclarar porque llama mucho la atención”., apuntando a una inquietud más profunda sobre el uso de los recursos investigativos.

La candidata evitó responsabilizar al Presidente Boric por la frustrada transacción, recordando que “los presidentes tienen un sistema, hay una institucionalidad, que se encarga de la legalidad de los actos. No es el presidente el que tiene que hacer esa definición (:..) para eso tiene asesores, equipos particulares que se encargan de esa materia”.

En relación a los desafíos de su candidatura, Carolina Tohá, planteó que su candidatura responde a un nuevo ciclo. “Estoy asumiendo un gobierno (de ser electa) que desde el primer día tome decisiones, saque adelante iniciativas, tenga resultados, tenga equipos (…) Chile ha dicho a gritos que quiere acuerdos, que quiere cambios, pero con sentido de gradualidad (…) creo tener condiciones para hacerlo, porque lo he probado en este tiempo y porque lo creo profundamente, no es algo que hago de mala gana” afirmó.

Uno de los temas del fin de semana han sido las primarias, en la medida que ha conseguido el apoyo del Partido Radical y la postulación de Paulina Vodanovic no despega. A pocos días del cierre de las inscripciones, Tohá expresó que “yo lo que aprendido es que en las elecciones hay que competir con el escenario que hay. Creo que vamos a poder mostrar una propuesta que tiene más probabilidades de ganarle a la derecha, que tiene más capacidad de construir gobernabilidad y que tiene una visión clara hacia adelante y condiciones para ponerla en marcha desde el primer día”.

Consultada sobre el trasfondo de su proyecto político, señaló que “todos los últimos gobiernos que hemos tenido han hecho aportes, pero hay una cosa que no hemos logrado, que es volver a sentirnos en un proyecto nacional, en un proyecto de país en que haya cosas que estamos empujando”.