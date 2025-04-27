Triunfo ambiental: Quilicura celebra la restitución de su humedal urbano

La recuperación del estatus de humedal urbano para la extensa zona húmeda de Quilicura, en la Región Metropolitana, se concretó oficialmente luego de un proceso judicial que culminó con un fallo favorable del Tribunal Ambiental.

Con ello, el Ministerio del Medio Ambiente restituyó el reconocimiento al ecosistema, que abarca 468,4 hectáreas, transformándose en el segundo humedal urbano más grande de la Región.

La declaratoria original había sido suspendida luego de que tres empresas interpusieran reclamaciones, cuestionando la designación realizada a solicitud de la Municipalidad de Quilicura. Sin embargo, tras el análisis de los antecedentes, la justicia resolvió confirmar la calidad de humedal urbano.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (FA), celebró el resultado como una doble victoria: “No solo es una victoria legal, sino también un triunfo de nuestra comunidad organizada y comprometida con el medio ambiente”.

Además, destacó que “recuperar la declaración del humedal reafirma el compromiso con nuestro entorno. Seguiremos trabajando para que este hábitat siga siendo un espacio vivo, protegido y valorado por todas y todos”.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, la seremi de la Región Metropolitana, Sonia Reyes, explicó el esfuerzo técnico y legal desplegado durante el proceso: “Esta nueva declaratoria del humedal urbano de Quilicura requirió un acucioso trabajo técnico y jurídico, que revisó todos los aspectos ecológicos y geográficos, la flora y la fauna del humedal, la hidrología y los suelos, entre muchos antecedentes, tanto en terreno como a través de imágenes satelitales”.

La autoridad también valoró el compromiso de los equipos profesionales que impulsaron la restitución del reconocimiento. “Los equipos técnicos de la seremi y del Ministerio del Medio Ambiente trabajaron arduamente para cumplir con todas las exigencias del reglamento de humedales urbanos. Estamos muy felices porque sabemos que esta declaratoria era muy esperada por toda la comunidad”, dijo.