A 15 días de su proclamación: Paulina Vodanovic abandona la carrera presidencial

A horas de que se cumpla el plazo para la inscripción de las primarias legales, se dio a conocer que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, decidió bajar su candidatura presidencial a 15 días de su proclamación.

La timonel socialista informaría oficialmente la decisión al mediodía de este lunes desde la sede del PS.

Aunque cuenta con el apoyo unánime del comité central —que la proclamó como candidata oficial—, su postulación generaba descontento a la interna del partido debido a su bajo desempeño en las encuestas y a las críticas de algunos militantes del PS, quienes argumentaban que su candidatura dividiría al Socialismo Democrático. Además, señalaban que la mejor opción era la exministra del PPD, Carolina Tohá.

Dentro del PS también se expresaba preocupación por su escaso respaldo en los sondeos, lo que podría relegarla al cuarto lugar, debilitando así la capacidad de negociación del partido y reduciendo las posibilidades de que la senadora lograra ser reelegida para un nuevo período en el Congreso.

Al aceptar la candidatura, la líder de la tienda de desmarcó del Ejecutivo: “No representamos la continuidad de este gobierno, somos algo diferente, más que un puesto en el gabinete o un cupo en una coalición”.

Durante su breve campaña presidencial, Vodanovic enfrentó varios conflictos, incluyendo la destitución de la senadora Isabel Allende por el fallido intento de compra de la casa de Salvador Allende.