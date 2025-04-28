Apagón masivo golpea a España: autoridades para solucionarlo "cuanto antes"

España sufrió este lunes un apagón eléctrico que afecta a millones de personas en la gran mayoría de su territorio continental y que tocó a Portugal y partes de Francia, informó el operador español que dice que el suministro volvió en algunas zonas.

“Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero (caída total de tensión, ndlr) ocurrido en el sistema peninsular. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo“, informó la empresa Red Eléctrica en X, que poco después indicó que comenzó a “recuperar tensión por el norte y sur peninsular“.

Necesitarán entre “6 y 10 horas” para recuperar totalmente la electricidad en España, aseguró el gestor de la red eléctrica.

Tanto en Madrid como en Barcelona, numerosos habitantes salieron a la calle, con el teléfono en la mano, en busca de cobertura. Muchos semáforos no funcionaban, lo que obligó a los autos a circular lentamente. Los metros y trenes se detuvieron y la Dirección General de Tráfico (DGT) pidió a los habitantes “que eviten circular en la medida de lo posible”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lanzó un llamado parecido a la población. “Si podemos, nos quedamos donde estamos (…) estamos todos en una situación complicada”, declaró el primer edil a la radio pública RNE.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó al centro de control de Red Eléctrica y su oficina indicó que el gobierno “está trabajando para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y dedicando todos los recursos para solventarla cuanto antes“.

Según RNE, el corte de electricidad no afecta ni a las islas Canarias ni a las Baleares.

Por su parte, el gestor de aeropuertos españoles AENA indicó que sus instalaciones están operativas gracias a los grupos electrógenos de emergencias.

“Los aeropuertos están operativos con los sistemas eléctricos de contingencia“, aunque hay retrasos en vuelos, afirmó AENA en X.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, está “en contacto” con autoridades de España y Portugal para “entender las causas subyacentes” del masivo corte de energía registrado este lunes, dijo una portavoz de la institución.

La portavoz, Paula Pinho, señaló que la Comisión “se asegurará de que haya un intercambio de información sin dificultades entre todas las partes relevantes” y recordó que existen “protocolos para restaurar el funcionamiento” del sistema energético.