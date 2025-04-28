Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de febrero de 2026


Barrios y Garin debutaron con grandes triunfos en el Challenger de Mauthausen

El chillanejo derrotó en un trabajado partido al local Jurij Rodionov y deberá medirse con el Martín Landaluce. Mientras, "Gago" arrolló al japonés Taro Daniel y enfrentará al ganador de la llave entre Jakub Paul y Vilius Gaubas.

El chillanejo derrotó en un trabajado partido al local Jurij Rodionov y deberá medirse con el Martín Landaluce. Mientras, "Gago" arrolló al japonés Taro Daniel y enfrentará al ganador de la llave entre Jakub Paul y Vilius Gaubas.

Deportes

Jornada redonda la de este lunes para los tenistas chilenos en el Challenger de Mauthausen, en Austria. Es que Tomás Barrios (128° del ranking ATP) y Cristian Garin (214°) tuvieron debut triunfal en el certamen.

A primera hora, el chillanejo, quinto cabeza de serie, derrotó en un trabajado partido al local Jurij Rodionov (230°) por parciales de 6-3, 3-6 y 6-3, luego de dos horas de partido.

En octavos de final, el pupilo de Guillermo Gómez enfrentará al promisorio español Martín Landaluce (148°), quien eliminó al libanés Benjamin Hassan (219°) por 7-5, 5-7 y 7-6 (1).

En tanto, más tarde, “Gago” arrolló al japonés Taro Daniel, quien era el sexto cabeza de serie del certamen, por un categórico 6-0 y 6-1, en apenas 58 minutos de cotejo.

En ronda de 16 mejores, el nacido en Arica enfrentará al ganador de la llave entre qualy suizo Jakub Paul (325°) y el lituano Vilius Gaubas (149°).

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
La mirada de Gabriel Gaspar por ayuda a Cuba: “Es una expresión de lo que es la política exterior chilena”
post-title
Enamorados, frágiles, humanos: cinco cartas de amor escritas por grandes pensadores
post-title
Ministro de Salud de Trump: "No me asustan los gérmenes, solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros"
post-title
Por omitir información ligada a accidente en El Teniente: Codelco desvincula a tres altos ejecutivos

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X