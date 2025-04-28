Barrios y Garin debutaron con grandes triunfos en el Challenger de Mauthausen

Jornada redonda la de este lunes para los tenistas chilenos en el Challenger de Mauthausen, en Austria. Es que Tomás Barrios (128° del ranking ATP) y Cristian Garin (214°) tuvieron debut triunfal en el certamen.

A primera hora, el chillanejo, quinto cabeza de serie, derrotó en un trabajado partido al local Jurij Rodionov (230°) por parciales de 6-3, 3-6 y 6-3, luego de dos horas de partido.

En octavos de final, el pupilo de Guillermo Gómez enfrentará al promisorio español Martín Landaluce (148°), quien eliminó al libanés Benjamin Hassan (219°) por 7-5, 5-7 y 7-6 (1).

En tanto, más tarde, “Gago” arrolló al japonés Taro Daniel, quien era el sexto cabeza de serie del certamen, por un categórico 6-0 y 6-1, en apenas 58 minutos de cotejo.

En ronda de 16 mejores, el nacido en Arica enfrentará al ganador de la llave entre qualy suizo Jakub Paul (325°) y el lituano Vilius Gaubas (149°).