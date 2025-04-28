El adiós presidencial de Vodanovic en favor de Tohá y la incómoda posición para la DC

“Es una decisión dolorosa que esperamos asimilar con el curso de las horas”. Así, lamentaba Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, la declinación de Paulina Vodanovic como abanderada presidencial de la tienda, luego de haber sido proclamada por su comité central hace solo 16 días.

La decisión fue comunicada este lunes en el marco de la reunión que los presidentes de tiendas oficialistas sostienen habitualmente en la sede del Partido Socialista, París 873. Entonces, Vodanovic ya tenía previsto emitir una carta al mediodía dirigido a los miembros del comité central, previo a que se reúnan a las 19 horas de esta jornada, para llamar a la unidad y a una “profunda reflexión” del Socialismo Democrático de cara a las primarias presidenciales.

“Quienes compartimos una visión acerca de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo, como es el Socialismo Democrático, debemos ser capaces de consensuar un marco de acción. Es por ello que invitamos a los partidos del socialismo democrático a una profunda reflexión en torno a las elecciones primarias. Estamos a tiempo para aunar propósitos entre nosotros. Luego será el momento de unir aun mayores esfuerzos con las candidaturas del PC, FA y FRVS”, indicaba en la misiva que acompañaba los trascendidos de su renuncia.

Como primera señal de articulación del Socialimo Democrático, post encuentro partidario, los líderes del Partido Radical, el Partido Liberal y el PPD entablaron una conversación privada con Vodanovic, donde reafirmaron el compromiso de fortalecer esta alianza teniendo como horizonte una candidatura única.

Pese a que aún el pleno socialista debe dirimir sobre esta redefinición del camino presidencial, todo indica que respaldarían a Carolina Tohá, candidata del PPD. De hecho, en su primera vocería a los medios, Vodanovic sostuvo que: “Evidentemente que la reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina Tohá, pero eso es lo que yo he compartido con los compañeros y compañeras del comité central y es motivo de la discusión que se dará en una instancia democrática como es el comité central”.

La determinación de renunciar a su candidatura no fue una sorpresa, ya que este pasado domingo la propia ahora excandidata fue quién abrió la puerta a abandonar su carrera hacia La Moneda. “Si hay una reflexión, yo no voy a ser causa de división en el Partido Socialista”, sostuvo en Estado Nacional.

Esto, debido a su bajo e incluso inexistente desempeño en los sondeos presidenciales, la presión de un sector dentro del PS que abogaba por respaldar a Tohá, quién ha mostrado mejores números para competir frente a la derecha y el factor final fue el respaldo que entregaron tanto el Partido Liberal como el Radical a la candidata del PPD. Lo último, dejaba sola a la carta socialista y aumentaba las probabilidades de que terminara en el último lugar. Así, no quedaron opciones más que declinar.

Una decisión que lamentó el secretario general del PS, Camilo Escalona: “No es una decisión más, es una decisión muy compleja que para nuestro partido no es fácil de asimilar. Es una decisión dolorosa que esperamos asimilar con el curso de las horas”.

La determinación fue valorada por la candidata del PPD, Carolina Tohá. “Han sido semanas intensas y su decisión de hoy habla de generosidad y de compromiso con algo más grande: el futuro de Chile y las ideas progresistas”, declaró por medio de redes sociales.

“Hoy es un momento para respetar y valorar sus procesos y sus decisiones, y para prepararnos para las tareas que nos esperan. Aquí ha habido grandeza, y ello muestra una vez más que nuestro sector tiene vocación por sumar, unir y construir mayorías para goberna”, continúo.

Mi abrazo fraterno a Paulina Vodanovic y al Partido Socialista. Su decisión muestra generosidad y compromiso con Chile y con la unidad del progresismo. pic.twitter.com/iwNajAZSN4 — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) April 28, 2025

Ahora, durante la tarde de este lunes, el comité central del PS se reunirá a las 19 horas aproximadamente, de manera telemática, para aprobar el balance financiero que deben presentar ante el Servel, sin embargo, será la instancia para comenzar a decidir sus próximos pasos. Ya sea sumarse a la campaña de Tohá, que es la opción más plausible, otra candidatura o dejar a su militancia en libertad de acción.

Según altos dirigentes, esta decisión puede extenderse hasta este martes, pero teniendo como plazo final el próximo 30 de abril a las 10 horas, momento en que las y los candidatos presidenciales oficialistas acudirán hasta el Servel para inscribir sus nombres en las primarias.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, dijo esperar que “el apoyo pueda concurrir a la candidatura que hoy día está detrás de Carolina Tohá”.

No obstante, esta reactivación del Socialismo Democrático provocó nuevos llamados hacia la Democracia Cristiana para sumarse a la unidad de las fuerzas progresistas. El presidente de los liberales, Juan Carlos Urzúa, sostuvo que “un Socialismo Democrático más la Democracia Cristiana es una fuerza que no tiene rival, al menos en nuestro sector, y que creo a la derecha le va a costar mucho superar”.

Bajo esa línea, el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), manifestó su preocupación por el rumbo de la falange. “El Socialismo Democrático ya fue lo suficientemente claro para decir que van a competir en conjunto con el PC y el FA, y lo que nosotros decidamos hoy repercute en las parlamentarias”, afirmó.

“Llegar hasta el 30 de junio es casi cerrar la puerta por fuera nosotros mismos. La bajada de Paulina Vodanovic como candidata presidencial deja a la DC en una posición aún más incómoda”, aseguró.

Incluso, según consignó La Tercera, un grupo de militantes DC envió una carta al timonel y presidenciable de la tienda, Alberto Undurraga, solicitando formalmente adherirse a las primarias oficialistas. “El día 30 de abril se acaba el mandato otorgado por la junta nacional realizada el 15 de marzo pasado. Obviar este hecho y persistir en una campaña fuera de la primaria sin control de SERVEL puede representar problemas administrativos y financieros para nuestra casa partidaria, situación que le invitamos a evaluar serenamente”, cuestionaron

“Le solicitamos a usted y a su directiva, formalmente, que reconsidere la opción de participar en las primarias del oficialismo”, agregaron.

Firmaron el documento los siguientes militantes: Adriana Vergara, Carmen María del Picó, Dinka Tomicic, Eduardo Reveco, Flavio Garrido, Gloria Chodil, Guido Iturriaga, Hernán Díaz, Jacqueline Santaird, Marcio Villouta, María Margarita Indo, Matías Rojas, Miguel Albornoz, Myriam Verdugo, Verónica Garrido y Verónica Sánchez.