El miércoles 7 de mayo comenzará el cónclave para elegir al nuevo Papa

El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará el próximo miércoles 7 de mayo, según resolvieron los más de 180 cardenales reunidos este lunes en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano durante la V Congregación General.

El cónclave para elegir al 267º sucesor de Pedro se celebrará en la Capilla Sixtina, que permanecerá cerrada al público durante esos días, según informó Vatican News.

Asimismo, durante esta V Congregación General se presentaron 20 intervenciones sobre la Iglesia, su relación con el mundo, los desafíos que se presentan y las cualidades que deberá tener el nuevo Papa para responder a tales retos.

Además, se eligió a tres nuevos cardenales de la Comisión que asistirá al Camarlengo de la Santa Iglesia Romana durante los próximos tres días: los cardenales Reinhard Marx, Luis Antonio Tagle y Dominique Mamberti.

El momento del inicio del Cónclave está establecido por las normas de la constitución apostólica de Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, actualizada por Benedicto XVI con el Motu Proprio del 11 de junio de 2007, y con la más reciente del 22 de febrero de 2013.

Según la constitución, el cónclave —del latín cum clave, que significa “cerrado”— comenzará entre el decimoquinto y el vigésimo día después de la muerte del Papa, tras los Novendiali, los nueve días de celebraciones en sufragio por el alma del Pontífice difunto.

Más concretamente, desde el momento en que la Sede Apostólica queda legítimamente vacante, los cardenales electores presentes deben esperar quince días completos por los ausentes, hasta un máximo de veinte días, si hay razones graves.

El Motu Proprio Normas nonnullas también deja al Colegio Cardenalicio la facultad de adelantar el inicio del Cónclave si es cierto que están presentes todos los electores.

En estos días todavía se espera en Roma a cardenales procedentes de los lugares más lejanos del mundo. En la Ciudad Eterna encontrarán alojamiento en la Casa Santa Marta, la Domus Vaticana donde Francisco decidió vivir, renunciando al apartamento papal.