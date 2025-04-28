Diario y Radio Universidad Chile

"En este día, en este mundo" redux: Teatro Camilo Henríquez estrena espectáculo de flamenco en el mes de la danza

La obra de las mellizas Florencia Oz e Isidora O'Ryan llegará por primera vez a la capital los días 29 y 30 de abril, tras agotar las entradas en dos funciones en el Teatro del Lago. Entradas a la venta en Ticketplus.

Cultura

El martes 29 y miércoles 30 de abril a las 20:00 horas vuelven a abrir la temporada artística de Teatro del Lago, en Frutillar, las mellizas y artistas Florencia Oz e Isidora O´Ryan para estrenar en Chile su más reciente creación“En este día, en este mundo” reduxUn espectáculo inspirado en la performance del artista brasileño Tunga, por su obra “Xifópagas Capilares Entre Nós” que evoca un mito que volvemos a imaginar, en el que dos hermanas unidas por su cabello son obligadas por su pueblo a separarse o cumplir la condena del sacrificio. Estrenada con sold out en septiembre en la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla, España, llega por primera vez a nuestro país.

El anfiteatro del Teatro del Lago, Frutillar, será el escenario de esta íntima adaptación “En este día en este mundo”, reduxque invita a un poderoso viaje artístico hacia el retorno del origen y conexión con nuestro pulsar más primitivo y esencial. La obra plantea importantes interrogantes como el miedo a la diferencia, a la muerte, las despedidas y el vínculo, como un conector fundamental y trascendente ante la inminencia de un destino fatal.  

 

A través de un lenguaje profundo y lleno de belleza, Florencia Oz e Isidora O´Ryan dan vida a esta tragedia que plantea las siguientes preguntas: “¿Cómo viviríamos nuestro último día en este mundo? ¿Qué últimas palabras nos diríamos? Y ¿qué nos diría el viento, el recorrido del sol? ¿Cuál nuestra última canción? ¿Cómo la última danza?”

Florencia Oz, bailaora de flamenco y coréografa, Premio Artista Revelación (2021), Premio Nacional de Flamenco (2019) e Isidora O´Ryan, violonchelista, cantante y compositora, premio Artista Revelación de los Premios índigo (Chile, 2020) y Mejor Artista de Música Electrónica en los Premios Pulsar (2024) ya se habían presentado en enero de 2024 con su obra prima “Antípodas” en este importante escenario del sur de Chile, agotando entradas.

Las entradas para “En este día, en este mundo” redux  ya están a la venta en Ticketplus y en boletería del Teatro del Lago.

