Grupo de Politica Monetaria recomienda mantener la TPM en 5%

En su tercera reunión del año, el Grupo de Política Monetaria (GPM), reunido en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN UChile), recomendó al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5%.

El comité integrado por Eugenia Andreasen (FEN UChile), Andrea Tokman (Quiñenco), Juan Pablo Medina (Universidad Adolfo Ibáñez), Carlos Budnevich (Universidad de Los Andes) y Kevin Cowan (Universidad Adolfo Ibáñez), fundamentó su decisión en el complejo escenario internacional y las señales mixtas que muestra la economía local.

Según explicaron, las últimas semanas han estado marcadas por anuncios de aumento de aranceles por parte de Estados Unidos y avances y retrocesos en las negociaciones comerciales, lo que ha elevado la incertidumbre global y generado recortes en las proyecciones de crecimiento económico. En particular, se refirieron al anuncio de un arancel general de 10% realizado por el presidente Donald Trump, junto con aumentos específicos sobre productos chinos que elevaron la carga total a cerca de 54%.

Otro factor clave considerado fue el riesgo de nuevos incrementos arancelarios que podrían alcanzar hasta un 145% para ciertos productos chinos, aunque estas medidas fueron suspendidas temporalmente por 90 días. “El impacto en los mercados fue inmediato”, señalaron los expertos, destacando el aumento en los índices de volatilidad, la subida de las tasas de los bonos del Tesoro, la caída del dólar index y el alza en el precio del oro.

Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su proyección de crecimiento global para 2025, de 3,3% a 2,8%, y para 2026, de 3,3% a 3%. Las perspectivas para Estados Unidos cayeron de 2,7% a 1,8%, y para China, de 4,6% a 4%, muy por debajo de su meta oficial del 5%. Paralelamente, surgieron señales de enfriamiento en la demanda interna estadounidense.

Inflación y actividad económica local

En cuanto a la economía chilena, el GPM subrayó que la inflación continúa un proceso de convergencia gradual hacia la meta, con datos recientes en línea con las proyecciones. “La inflación se ha mantenido dentro del ajuste previsto, y las expectativas a dos años siguen ancladas en torno al 3%, lo que nos da espacio para actuar con prudencia”, afirmó Eugenia Andreasen.

El análisis también advirtió que los riesgos externos siguen elevados y ya impactan a socios comerciales clave para Chile. De hecho, el FMI redujo su proyección de crecimiento para Chile de 2,2% a 2% en 2025.

Respecto a la actividad interna, Andreasen señaló que, pese a un buen cierre de 2024, el desempeño de febrero fue débil debido a factores transitorios como el año bisiesto y problemas de suministro eléctrico. Además, advirtió que el mercado laboral enfrenta desafíos, con la tasa de desempleo aumentando a 8,4%, reflejando que la creación de empleo no ha logrado absorber el incremento de la fuerza de trabajo.

Frente a este escenario, el GPM acordó de manera unánime recomendar la mantención de la TPM en 5% y actuar con cautela ante la incertidumbre internacional. “Si las condiciones actuales se mantienen, consideramos pertinente retomar gradualmente el proceso de convergencia hacia niveles de TPM neutral, siempre velando por la estabilidad de la inflación y el crecimiento sostenido”, concluyó Andreasen.