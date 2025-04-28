Hugo Frühling sobre Reglas de Uso de la Fuerza: "El principio de proporcionalidad es inevitable"

El doctor en Ciencias Jurídicas y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el profesor Hugo Frühling, se refirió a la marginación del principio de proporcionalidad en el proyecto sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que avanza en el trámite legislativo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto en seguridad destacó que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo “sigue una serie de principios del derecho internacional de los derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas y también principios establecidos en la legislación comparada. Uno de estos es el principio de la proporcionalidad, que busca que el nivel de la fuerza utilizada para resguardar el orden o para resistir algún tipo de agresión en contra de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad no sea excesiva“.

“Esto es, que responda al principio legítimo en términos de mantener el orden público, pero que no se propasen en el uso de la fuerza. Entonces, esto no implica, por cierto, que las Fuerzas de Orden y Armadas no mantengan una superioridad respecto de que los agredan, pero sí que la respuesta en cuanto a su intensidad y al tipo sea una reacción legítima y proporcional a la que se ven expuestas”, explicó.

En esa línea, evidenció que existen dos posturas: una que pide respetar el derecho internacional y otra que pide no complicar la comprensión de la ley. Sin embargo, para el académico, “la redacción que se busque va a tener que ser una que mantenga el principio de proporcionalidad y simplemente alegar o buscar que las Fuerzas Armadas que participan en tareas de resguardo de frontera o de la seguridad en casos de excepción constitucional estén debidamente entrenadas, porque no veo que haya caminos que puedan hacer más cortos, más fácil o más simple el uso de la fuerza”.

Así, determinó que “el principio de proporcionalidad es un principio que es inevitable. No hay forma de atenuar o de simplificar su definición sin afectar en definitiva los derechos de las personas en los casos en que esto deba aplicarse”.

“Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos principios no solo son obligatorios paras las Fuerzas Armadas y de Orden sino que van a tener que guiar tanto la disciplina interna, la formación, como la interpretación que hagan los jueces en caso de situaciones en que esto sea necesario. Entonces, ese principio es absolutamente ineludible”, añadió.

Consultado por un eventual escenario en el que este principio quede fuera de la legislación, Frühling aseguró que: “De todas maneras, va a tener que aplicar la interpretación de los jueces. Y los jueces pueden apelar a los principios del derecho internacional que han sido incorporados a nuestros derecho interno. Si de ellos, existe la obligación del Estado de Chile de aplicar principios como el de la proporcionalidad, en definitiva va a parecer por ese lado, en la discusión o en la decisión judicial”.