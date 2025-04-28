Marcado por el recuerdo de los mártires de Cañete: Boric encabeza conmemoración del 98° aniversario de Carabineros

La Escuela de Carabineros de Chile reunió a las principales autoridades del país durante la mañana de este lunes para la conmemoración del 98° aniversario institucional, instancia en la que se recordó a los mártires de Carabineros: Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna tras cumplirse un año de su fallecimiento en Cañete.

La ceremonia fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric, quien tuvo palabras para los tres carabineros fallecidos. Además, destacó la concreción de medidas que han fortalecido a Carabineros de Chile, como la creación del Ministerio de Seguridad, la mejora en la asignación de riesgo, la que no había tenido cambios desde el 2011. En palabras del Mandatario, esto fue posible gracias “a un trabajo progresivo de todas las fuerzas políticas, siguiendo además lo que se ha realizado como tarea de Estado en todas las regiones del país” y que significará un 20% de gratificación.

En esa misma línea, el Jefe de Estado recalcó que “en los próximos días se enviará al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Carrera Policial de Carabineros, conversado con la institución, que permitirá alargar los años activos en Carabineros de Chile, entregar herramientas de gestión a la planta institucional, establecer un sistema moderno de incentivo al desempeño de los funcionarios para también poder prevenir y mejorar la salud y la salud mental de los carabineros, fortalecer los mecanismos de control y evaluación de la función policial con pleno respeto a los derechos humanos”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló: “Frente a ustedes, están los carabineros de siempre, los ‘Carabineros del Centenario’. Sabemos que la comunidad nacional espera y exige mucho más de nosotros. Tengan ustedes la certeza de que todos nuestros esfuerzos buscan dar respuesta a tan legítimas demandas. Asumimos, reforzamos y reiteramos el firme compromiso de trabajar cada día con mayor fuerza y esmero, desplegando nuestras mayores capacidades, para responder eficazmente a este llamado y garantizar el orden y la seguridad pública, de todos los habitantes de nuestro querido y hermoso Chile”.

Durante la ceremonia se interpretó el himno “Héroes de Arauco”, creado en conmemoración de los tres mártires de Cañete; así como también se les otorgó la “Condecoración al valor”, honor recibido por las viudas y familiares de los mayores fallecidos.

Junto al Presidente asistieron las ministras y ministros de Interior, Álvaro Elizalde; Seguridad Pública, Luis Cordero; Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Obras Públicas, Jessica López; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Finalmente y de acuerdo a la tradición, se realizó un desfile de honor del personal de los diversos estamentos de Carabineros de Chile, instancia que dio cierre a la conmemoración oficial de un nuevo aniversario de la institución.