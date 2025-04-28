Ministro Gajardo condena filtraciones tras revelaciones del "pinchazo" a Crispi: "Alteran los procesos penales”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó las filtraciones que han afectado a varias investigaciones en curso y aseguró que éstas terminan alterando los procesos penales.

Durante el fin de semana La Tercera dio a conocer una conversación entre el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y su madre, la socióloga Claudia Serrano, en la que deslizaba una presunta presión por parte de la exsenadora, Isabel Allende, para acelerar el proceso de venta de la casa de Guardia Vieja.

En conversación con Radio Pauta, el titular de Justicia se refirió al tema que ha afectado al Poder Judicial, apuntando que las “filtraciones siempre alteran los procesos penales”. “Independiente del proceso penal, cuando se conocen antecedentes de un proceso reservado en curso y es reservado principalmente para proteger la investigación penal, eso lo altera” , declaró.

El ministro aseguró que el Ejecutivo ha “estado trabajando con los operadores (del Sistema de Justicia Penal), es decir, vean aquellos aspectos administrativos que son necesarios para que no ocurran las filtraciones, y vean también si es necesario realizar algún tipo de reforma legal”.

“Nosotros abordamos esto con la máxima premura. En diciembre el fiscal nacional (Ángel Valencia) nos entregó este oficio, posteriormente nosotros visitamos extraordinariamente a la Comisión Coordinadora, se trabajó en una subcomisión, se va a entregar un informe final, y eso está en proceso”, apuntó.

Gajardo también se refirió en particular al “pinchazo” al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), señalando que: “En este caso en particular, creo que ya habló el abogado del exfuncionario de La Moneda. Es un proceso judicial que se encuentra en curso, los tiempos de los procesos judiciales uno siempre quisiera que fueran más cortos de lo que son, y en ese sentido nosotros no tenemos mucho más que opinar respecto a ese proceso judicial”.

Por otro lado, en el marco del debate sobre la propuesta de cárcel de máxima de seguridad de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el secretario de Estado instó a no politizar el tema de las cárceles en el país. “Llamo a todas las fuerzas políticas que seamos los más serios, responsables, y sobre todo con altura de mira, demos este debate”, destacó.

“Lo que yo llamo es que no los utilicemos para las campañas políticas. Que además sepamos cuáles son nuestros problemas reales. Que no desinformemos a la población. Nosotros no tenemos descontrol en los establecimientos penitenciarios”, comentó.

Ahondando en el tema carcelario aseguró que “siempre hemos tenido bandas que operan en las cárceles, pero no de crimen organizado transnacional, que es una de las diferencias con el día de hoy. Pero tenemos control de nuestros establecimientos penitenciarios”.