Sauerbaum (RN) exige mayor rigor en reducción de gasto público: "El Gobierno tiene la responsabilidad"

La oposición ha sido la principal crítica del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del año, recientemente entregado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Son varios los flancos que se abrieron, por ejemplo, la proyección de crecimiento que se mantuvo en 2,5% para este año, también la proyección de déficit estructural y el millonario ajuste del gasto que se anunció.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Frank Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, se mostró escéptico del plan del Ejecutivo para realizar un ajuste fiscal, de hecho enfatizó en que la mayoría de ese arreglo se haría a través de medidas legislativas.

“Es un recorte de aproximadamente US$530 millones que van a ser vía administrativa, pero todo lo demás, casi US$900 millones vamos a hacerlo a través de ley, es como decir, ‘ok yo no tengo más responsabilidad, ahora la tiene el Congreso’ (…). Tenemos una complejidad mayor, se la ha tratado de bajar el perfil, pero yo me imagino que la en la discusión en el Congreso los propios partidarios del gobierno no van a querer tener recortes importantes, menos en un año electoral con su propio voto”, sentenció el parlamentario de oposición.

Sauerbaum afirmó que habría conversado con el ministro Marcel para ofrecerle buscar soluciones conjuntas en la materia y así “evitar conflictos”, algo que no habría llegado a puerto. “Así que hoy día ellos tienen la responsabilidad y nosotros les colaboraremos en la medida que se pueda desde el Congreso”, cerró.

Desde la oposición, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, prometió un recorte de gasto fiscal de US$6000 millones de llegar al gobierno en el próximo periodo, cifra que ha sido cuestionada por ser ambiciosa. Al respecto, el diputado de RN dijo que “el Consejo Fiscal Autónomo y la propia Dirección de Presupuestos están de acuerdo en que desde este año al 2029 hay que recortar US$7500 millones, si uno suma son 1500 de este año y 1500 todos los próximos años hasta el 2029”.

“Hay mucho donde uno puede hacer recorte administrativo, muchas cosas como las va a hacer el gobierno este año, pero hay otras que tienen que ver con proyectos de ley, modificaciones mucho más contundentes y tenemos ahí desafíos que son mucho más estructurales”, agregó Sauerbaum.

Otro punto que relevó el diputado de RN fue el déficit fiscal. “Hoy día tenemos, lamentablemente, muchas medidas que se han tomado que no han dado el efecto requerido, por ejemplo, el gobierno proyectó que iba a tener un balance estructural este año del 1,1%, finalmente informó la semana pasada que iba a llegar al 1,6% porque la cantidad de ingresos y la reducción del gasto que se ha propuesto no se ha llevado adelante adecuadamente, en eso vamos a tener que estar todos (…). Finalmente entendemos que no es un problema de este gobierno, es un problema que quizás se ha profundizado”, dijo.

En términos de responsabilidad Sauerbaum aseguró que “han sido los errores que se han cometido en la proyección de ingresos y en la generación de nuevo gasto“.

“Cuando tu haces una proyección de ingreso equivocada y comprometes gasto como nos pasó en 2024 y nos volvió a pasar en 2025, hay una falencia técnica bien evidente. El gobierno se equivocó en cosas que uno pudo haber previsto, por ejemplo, se hicieron proyecciones equivocadas del precio del litio, de los ingresos por el cobre, de la operación renta, del impuesto a la repatriación de capitales, de impuesto al tabaco, todo eso se fue sumando y finalmente terminaron con que recaudamos menos de lo que se había proyectado y hoy día tenemos una situación muy compleja para reducir el gasto”, detalló.