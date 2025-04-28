“Vamos? No!”: Zaida González lanza su fotolibro más íntimo marcado por el duelo

En siete capítulos, desplegados en más de 180 páginas, la fotógrafa transfeminista Zaida González nos invita a conocer parte de su historia reciente: la mutación del duelo de la muerte de su madre, desde la rebeldía a la fragilidad; y la pérdida de Juan, su gato amado, generando un cambio drástico en su vida.

Junto a ello, a partir del registro de un episodio macabro, narra el fin de una importante amistad, comenzando un nuevo proceso introspectivo de rehabilitación. Luego, la artista y creadora visual revive un episodio de abuso en la niñez y sus cambios conductuales. Un viaje turbulento donde afloran inseguridades y miedos. El libro concluye con un ritual, revisitando simbólicamente lugares recorridos en la infancia con su madre en la comuna de San Miguel, a través del autorretrato y alter ego como mujer gata.

Estos son los episodios que revisa “Vamos?, No!”, volumen que se presentará el próximo martes 6 de mayo a las 17:00 hrs en el Archivo Nacional. Como explica la artista, “este libro cierra y también se abre a una madurez cíclica del duelo que está presente en mi vida, del que aprendo que nunca cesa, sino que muta”.

Junto a ello, propone una particular mirada a la intimidad. “Abordar lo autobiográfico exponiéndose frágil no es fácil. En este libro circulan muchas emociones y mientras lo hacía tuve que afrontar y reconocer cómo estaba destruyendo mi vida, evadiendo dolores, para poder cambiarla. Lo siento como un ritual personal que me tranquiliza”.

“Vamos?, No!” es una edición a color de 188 páginas que contiene fotografías de archivo propio y familiar hechas por su papá y hermano Marco, además de fotos digitales y otras análogas en película blanco y negro de 35mm construidas en puestas en escenas, coloreadas a mano y otras puras en blanco y negro, y de textos vivenciales e ilustraciones.

La próxima presentación del libro estará a cargo de Rita Ferrer, ensayista y docente; Diegx Argote, artista visual; y la autora Zaida González.

La cita es el martes 6 de mayo a las 17:00 hrs. en el Archivo Nacional de Chile, ubicado en Miraflores 50, Santiago Centro, con entrada liberada. El libro estará a la venta ese día.