Al filo de terminar el plazo: el balance preliminar de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

Este martes 29 de abril es el último día previo a la finalización de las labores de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Instancia que fue convocada en junio del año 2023 a través de un decreto presidencial y que buscaba concretar una serie de recomendaciones, que permitan evaluar posibles soluciones a los grandes temas que históricamente han afectado a las comunidades mapuche de La Araucanía.

Lo anterior, mediante un diálogo intersectorial integrado por ocho comisionados provenientes del mundo político y académico: Alfredo Moreno, Francisco Huenchumilla (DC), Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano), Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado (PS).

La justicia y el reconocimiento, el desarrollo territorial, la reparación integral a todas las víctimas y también el punto sobre la institucionalidad son parte de los ejes abordados por este espacio. Sin embargo, el tema que mayor centralidad tuvo tanto en las discusiones internas como en los análisis externos fue la restitución de las tierras ancestrales.

Tal materia no solo tiene mayor peso histórico dentro del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, sino que también ha sido tema de desencuentro entre los diversos sectores políticos. Esto, en un debate externo que los miembros de la mesa han batallado por dejar al margen de las reflexiones que forman parte de esta instancia.

“De los ruidos coyunturales que existen, dijimos que no nos vamos a referir a la coyuntura del quehacer político en el país“, afirmó Adolfo Millabur, exalcalde de Tirúa, exconvencional y actual miembro de la comisión. “Ustedes verán que ningún comisionado, en su condición como tal, se ha referido a la coyuntura que está pasando en el país. Las recientes y las un poco más anteriores no han sido temas para discutir”.

“Igualmente, es un acuerdo dedicarnos solamente a la materia que nos convoca, en el objetivo que dice el decreto, y no perturbar nuestra concentración en la coyuntura”, sumó el dirigente político, que también entregó algunos detalles sobre el tono de estos meses de discusión. “Ha sido un trabajo muy intenso con todos los comisionados y sus respectivos ayudantes, con la secretaría ejecutiva también, empeñado en poder avanzar en los consensos“, sostuvo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Sobre el funcionamiento de este espacio, Millabur expresó que otra de las resoluciones definidas por el grupo es que todas las decisiones serán tomadas por consenso y no por votación. “Por eso hemos sido muy cuidadosos con la manera en que hemos ido llevando el trabajo, lo más hermético y resguardado posible, porque no hay nada acordado mientras no esté todo acordado. Ese es otro principio importante, por eso es que hay avances muy importantes en materia de los consensos, pero faltan algunos puntos que afinar y en eso hemos estado. Es una regla que hemos tenido que mantener permanentemente presente”, explicó.

Las expectativas detrás de la comisión

Desde el Congreso, uno de los parlamentarios que ha estado atento al desarrollo de esta comisión es el diputado de Renovación Nacional por la Región de La Araucanía, Miguel Mellado. Sin embargo, los principales reparos del parlamentario no tienen que ver necesariamente con la existencia de la instancia, sino con los factores que, a su juicio, abrazan su creación.

“Para mí, esta instancia es un bypasseo que hizo este Gobierno a las comunidades mapuche de la Región de la Araucanía“, sostuvo la autoridad. “Estuvo cuatro años sin avanzar ni un centímetro con respecto a las comunidades. Ni siquiera en el reconocimiento constitucional, que lo prometieron en su campaña. Y esto, indistinto de que haya una mesa de Paz y Entendimiento, que supuestamente decían que iba a resolver todos los problemas a las comunidades, lo cual no está; o que se iba a llevar la paz a la Araucanía, lo cual tampoco es así”.

“Hoy hubo un nuevo atentado. Y entonces, tú dices, bueno, aquí el tema es que le están dando a las comunidades falsas esperanzas. Esto ya se ha visto en la Comisión del Obispo Vargas, en el tiempo de Bachelet II”, recordó el parlamentario, sumando que se trataría de un informe que, en la práctica, “no va a cuajar”.

Lo anterior, en un contexto marcado por los últimos meses del Presidente Gabriel Boric en La Moneda “Después de las conclusiones, viene una consulta indígena y se acabó el Gobierno, que no hizo nada por las comunidades mapuche de La Araucanía. Después vienen proyectos de ley, a lo mejor, pero si no hubo proyectos que avanzaran en el reconocimiento constitucional… Izkia Siches es la única que avanzó con los parlamentarios de La Araucanía para poder llevar adelante el reconocimiento constitucional. Llegó Carolina Toa y se paró todo, no se avanzó en nada”.

“Ahí es donde tú dices, ¿había realmente ganas de este Gobierno de avanzar en los temas de La Araucanía? Creo que no, porque si no hubiera caminado y masticado chicle a la vez. Hubiera colocado la mesa, pero también avanzado en las promesas que le hizo al pueblo mapuche en La Araucanía”, sentenció Mellado.

Punto que, para Millabur, no constituye un tema abarcable en un solo período gubernamental, sino que hace alusión a un conflicto de dimensiones estatales. “Estos problemas, ni en los mejores momentos, se van a resolver con un gobierno de turno. Es un conflicto histórico y no se resuelve con la acción de un solo gobierno. Seguramente, las recomendaciones, si llegamos a un buen término, van a trascender más allá. Hace poco menos de 200 años que tenemos este problema instalado en el Wallmapu, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y eso no lo puede resolver un solo período presidencial”, señaló el miembro de la comisión.

“Objetivamente es imposible. Pero si logramos llegar a un consenso, el próximo gobierno tendrá que hacerse cargo, porque así están pensadas las recomendaciones en las que hemos logrado llegar a consenso: para que trascienda al gobierno y se haga cargo el Estado. Porque es un problema que tiene el país, no solamente el gobierno de turno”, reafirmó Millabur.

En esa misma línea, ante las divisiones expresadas durante las últimas semanas por algunos sectores políticos, el dirigente expresó confiar en la institucionalidad que sustenta el trabajo de esta comisión. “Yo me sujeto solamente al acuerdo que existe. Primero, que no es una comisión de gobierno. Es una instancia que convocó el Ejecutivo, pero al que concurrieron con su firma todos los presidentes de los partidos que tienen representación en el parlamento”, dijo.

“Cuando hay opinión diversa, me recuerdo de ese compromiso que tienen todos los partidos políticos, más allá de las diferencias y los debates propios de los distintos actores. En ese sentido, yo me atengo a ese compromiso que tienen los partidos políticos con el resultado de esta comisión”, agregó.

Sobre el futuro de esta instancia, el exalcalde afirmó que su expectativa es que “si llegamos a entregar el informe, tal como está mandatado el decreto presidencial, sea un punto de partida, de inflexión, un peldaño de la larga escalera que tendrá que recorrer la propuesta. Porque primero vendrá la consulta indígena, ya que el documento se tendrá que transformar en iniciativas de leyes, y esas iniciativas tienen que ser consultadas con el pueblo Mapuche. Y luego tienen que correr los plazos que corresponden al periodo legislativo, y seguramente en un tercer tiempo, la implementación; si es que el país así lo entiende, que es importante resolver el conflicto, que todos quienes cohabitamos en el territorio del Wallmapu lo estamos viviendo”.

“Por eso es que los integrantes de la comisión somos diversos, tratando de representar los distintos intereses que están en juego. Y esperamos que eso así se entienda, que estas recomendaciones son para un mejor vivir en el Wallmapu, donde todos tengamos un espacio para desarrollar nuestra vida de buena manera”, concluyó.