Boric destaca los "proyectos de Estado" en inauguración del Terminal Internacional en Puerto Pontt

En el marco de la inauguración del nuevo Terminal Internacional de Pasajeros y Centro de Vinculación Ciudad Puerto de Empormontt, en Puerto Montt, el Presidente Gabriel Boric remarcó la importancia de la continuidad en los proyectos de Estado, un guiño al próximo proceso electoral para llegar a La Moneda.

En su visita a la Región de Los Lagos, el Mandatario estuvo acompañado de los ministros de Transportes, Juan Carlos Muñoz; de Interior, Álvaro Elizalde y el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez. Además, estuvieron presentes el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana; la delegada presidencial regional, Paulina Muñoz; y el presidente del directorio de Empormontt, Julián Goñi.

En su discurso, el Presidente Boric destacó que el proyecto, que además incluye un Centro de Vinculación Ciudad Puerto, “no es sólo infraestructura, no es sólo obra pública; es también una manera de vincularnos de mejor manera con la ciudad puerto, porque es un terminal que mejora las condiciones de llegada de los pasajeros de los cruceros que vienen a Puerto Montt, al resguardo del viento, de las lluvias, y con una estupenda vista al canal Tenglo, a las bahías y los volcanes, que en este día precioso se alcanzan a divisar”.

El Jefe de Estado apuntó que proyectos de la envergadura del nuevo terminal no se logran “porque haya una persona que haya empujado, sino que es el logro de la conexión entre las instituciones, el compromiso de Estado”. “Porque estas cosas no se logran ver en solamente un gobierno. Si cuatro años es muy poco para pensar en políticas públicas. Yo siempre digo que en cuatro años es muy difícil ver realizadas las diferentes obras que se impulsan desde el gobierno. Por eso es importante tener visión de Estado y que no las perdamos”, remarcó.

En ese sentido, subrayó que “es importante tener continuidad en los proyectos del Estado, que vayan más allá de los ciclos políticos, para poder ir con beneficios a la región sin pensar en a quién favorece la próxima votación”. “Al final del día, todos, de izquierda, de centro, de derecha, nos debemos al pueblo, somos sus empleados, y tenemos que ser capaces de cumplirles independiente de los ciclos electorales”, zanjó.

Cabe mencionar que, a la fecha, la Región de Los Lagos es la segunda región del país que más transfiere pasajeros de cruceros. Durante la temporada 2024 – 2025 recalaron en Puerto Montt 43 cruceros, lo que significó más de 71 mil pasajeros y tripulantes.

En esa línea, el Presidente de la República, recalcó que con este proyecto “estamos potenciando el turismo, la cadena de servicios en la capital regional y también en localidades cercanas como Frutillar, Puerto Varas, atractivos naturales como los Saltos del Petrohué, el Parque Nacional Alerce Andino, el lago Llanquihue y por qué no pensar en más lugares de la región” añadiendo además que “hacer un encadenamiento productivo, hacer un encadenamiento de diferentes industrias es para mí lo central”.

Instalación de camión escáner apunta a reforzar control terrestre de Aduanas

Junto a la inauguración del nuevo Terminal Internacional de Pasajeros y Centro de Vinculación Ciudad Puerto, se confirmó la próxima instalación de un camión escáner en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré; herramienta que permitirá sacar radiografías a los camiones y contenedores que éstos transportan con el fin de evidenciar indicios de la existencia de mercancías ilegales o de contrabando.

La adquisición y habilitación de este camión escáner es parte del Plan de Renovación de Tecnología No Invasiva (TNI) del Servicio Nacional de Aduanas, el más importante en su historia, que cuenta con equipos distribuidos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Biobío y Los Lagos.