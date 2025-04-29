Claudio Crespo: cuando el Estado amenaza con sacarte los ojos

La aparición pública de los videos que registran el actuar del exteniente coronel Claudio Crespo durante el estallido social, gracias a una publicación de CIPER, no solo reconfirma una serie de denuncias que ya eran conocidas y ampliamente documentadas, frente a la corriente que ha tratado de ponerlas en duda, sino que lleva la evidencia de los abusos policiales cometidos durante el Estallido Social a un formato audiovisual que resulta imposible de relativizar, si se quieren analizar los hechos desde la buena fe. Quien diga querer entender lo que ocurrió en Chile desde octubre de 2019 sin asumir esto como un componente central del periodo, estaría incurriendo en una tergiversación de la historia.

Estas imágenes -explícitas, crudas, repudiables- no representan, lamentablemente a la luz de los informes publicados por distintas instituciones nacionales e internacionales, hechos aislados, sino conductas repetitivas ocurridas durante aquellas semanas que deberían ser abordadas con la seriedad que exige una democracia que se cuida a sí misma. Lamentablemente, algunos de los mismos organismos que han documentado los excesos policiales han criticado también el posterior lento actuar de la Justicia, hasta el punto de que muchas de estas causas fueron archivadas sin establecer responsabilidades.

En este contexto, y aunque parezca una ingenuidad lo que señalaremos a continuación, urge alcanzar consensos sociales y políticos básicos: lo que muestran los registros es inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Y lo es aún más cuando quien ejecuta estas acciones es un funcionario del Estado que actúa con el respaldo institucional del monopolio de la fuerza. Si como país no somos capaces de condenar esto sin matices, entonces no solo estamos normalizando la violencia estatal, sino cavando la tumba de las propias instituciones que decimos querer proteger. Lo decimos por enésima vez: perseguir la sanción para estos hechos con las herramientas de la institucionalidad no es debilitar a Carabineros, como algunos intentan argumentar, sino fortalecerle mediante el imperio de la ley, la ética y los derechos humanos, dimensiones a las que nuestro Estado está comprometido nacional e internacionalmente.

Por eso es imprescindible, a propósito de debates contingentes, que la discusión del proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza integre sin ambigüedades principios básicos como la gradualidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas, tal como lo han señalado voces expertas, entre ellas el profesor Hugo Frühling, ayer en esta misma casa radial. Las instituciones no se defienden blindando a quienes actuando en su nombre las ensucian, sino delimitando con firmeza los márgenes de lo permitido. Los videos de Claudio Crespo son, además de una prueba judicial, una interpelación al Chile actual respecto a si podemos tener consensos sobre lo mínimo.