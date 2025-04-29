Crespo dice que "sigue con la frente en alto" mientras Gustavo Gatica deposita su "esperanza" en la justicia

Ciper Chile reveló siete videos que documentan el actuar del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, y su equipo de Fuerzas Especiales —actualmente denominado Control de Orden Público (COP)— durante las manifestaciones de 2019. Las imágenes, grabadas principalmente desde la cámara corporal del propio Crespo, muestran su respuesta frente a ataques con bombas molotov, piedras y fuegos artificiales lanzados por manifestantes de la denominada “primera línea”.

Estas grabaciones forman parte del juicio iniciado en noviembre de 2024, en el que el exteniente enfrenta cargos por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, tras ser acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte sostiene que Crespo actuó de manera desproporcionada, utilizando su escopeta antidisturbios de forma indebida durante el control de las protestas.

Los registros difundidos evidencian amenazas verbales, agresiones físicas y uso indebido de armamento disuasivo en los alrededores de Plaza Baquedano, entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019. Estos antecedentes han causado fuerte impacto público y se suman al debate nacional sobre el uso de la fuerza y los límites de la acción policial en contextos de protesta social.

En uno de los registros, del 6 de diciembre de 2019, Crespo se dirige a un detenido con la frase: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos. ¿Escuchaste, o no?”. Esta amenaza se produce cuando ya existía preocupación pública por las lesiones oculares causadas por Carabineros.

En medio de este incendio, el exteniente coronel de Carabineros y actor de los videos, Claudio Crespo, mediante su cuenta de X dijo no arrepentirse y desafió a que los medios investiguen.

“Tal vez dije algunas frases que quizás hoy podrían condenarse, pero si Ciper es tan periodismo de investigación que vayan a ubicar a la supuesta víctima a quien yo dije que le iba a sacar los ojos. Pregúntenle si yo le hice algo (…) Era un contexto de extrema violencia”, sostuvo.

El exfuncionario hizo hincapié en que no se arrepiente de nada y que “sigue con la frente en alto”. “Digan lo que quieran, me importa un comino. Yo no he matado nunca a nadie, ni siquiera he disparado con mi arma de munición letal a una persona, por lo tanto, estoy tranquilo”, aseguró.

Además, Crespo se refirió a la parte querellante: “Ellos saben que están perdiendo el juicio y esto lo hacen para agregar un condimento adicional (…) En mi figura me perjudica sin lugar a dudas, pero la mayoría de los chilenos que me apoya lo va a seguir haciendo”.

Por su parte, mediante un video en sus redes sociales, Gustavo Gatica señaló que tuvo acceso al reportaje de Ciper y que no puede negar que es conmovedor. “Me remueve mucho su contenido“, enfatizó.

Gatica si bien no ahondó mayormente en los registros o en referirse a Crespo, sostuvo que: “En este momento solo quiero seguir confiando en la justicia, creo que la justicia en nuestro país debe hacer su trabajo y ahí tengo puesta mi esperanza”.

La jefa metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Beatriz Contreras, sostuvo que los vídeos difundido “confirman lo que sostuvimos desde el inicio en la crisis social”.

“En el escenario nos vimos enfrentados a las más graves violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar desde el retorno de la democracia. En este mismo contexto, Chile fue conocido internacionalmente por la alta cantidad de víctimas con lesiones en sus ojos producto de la represión policial en el contexto de manifestaciones”, explayó.

Contreras recalcó que esta situación fue alertada desde el inicio no solo por el INDH, sino también por entidades como el Colegio Médico, pues a “principios de noviembre del año 2019 ya llamaba la atención la alta cantidad de personas que representaban este tipo de heridas”.

“Es importante también recordar que el acusado Crespo, en el contexto del juicio oral que se está llevando a cabo, declaró durante 35 jornadas y señaló de manera sostenida que su actuación había sido apegada a protocolo y a la normativa vigente. Pues bien, estos videos dan cuenta que esto no solo no fue apegado a protocolo ni normativa alguna, sino que más bien estos fueron infringidos abiertamente por parte del acusado”, afirmó.

En tanto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, expresó que desde el Gobierno entienden que estos videos “son medios de prueba que existen, que están en contexto de su juicio”.

“Lo que yo puedo decir es que, en el conjunto de prácticas indebidas efectuadas en el contexto del estallido social, Carabineros de Chile ha desarrollado un amplio proceso de revisión que ya tiene varios años. Carabineros, además, ha recibido asistencia y apoyo internacional, que entre otras cosas ha reformulado el control de orden público“, expuso.

Cordero señaló que debido a “esas malas prácticas y, en algunos casos, derechamente delitos”, Carabineros ha dictado los protocolos y ha hecho las correcciones respectivas, precisamente a partir de situaciones como esas.