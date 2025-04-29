CUT y propuesta de sueldo mínimo: gran empresariado pide "realismo" y oposición la tilda de "irresponsable"

La propuesta de aumento de salario mínimo presentada por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) se encontró este martes con la resistencia del mundo empresarial, así como con las críticas de parte de parlamentarios de oposición.

El viernes pasado -según consignó La Tercera– la CUT oficializó su propuesta de sueldo mínimo a las carteras de Hacienda y Trabajo, que contempla incrementos que permitiría alcanzar los $1.004.656 brutos en 2029 y los $1.149.326 en 2030. Para el 2025, la organización gremial sugiere un alza de 12%, que implicaría elevar el salario mínimo desde los actuales $510.536 a $578.948 brutos. La hoja de ruta también incluye metas para los años siguientes: $665.211 en 2026; $767.654 en 2027; $878.196 en 2028 y superar el millón en 2029.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, aseguró que con la propuesta están “planteando una política salarial que nos permita llegar, en un mediano plazo, a poder contar con un salario vital que hoy es de $970 mil”

“Es una propuesta de la CUT al Estado de Chile independiente del gobierno que esté (…) Es un camino de aquí a los próximos cinco años”, agregó en entrevista con Radio Duna.

En esa misma línea, descartó efectos negativos de las reformas laborales, como el aumento del salario mínimo o las 40 horas y aseguró que “en Chile los sueldos no habrían subido si no fuera por el impulso del salario mínimo”. “Si hablamos de crecimiento, también hablemos del aumento del salario de los trabajadores (…) Queremos conversar, pero lamentablemente los empresarios se restan de las conversaciones”, apuntó.

Asimismo, Acuña dejó ver la intención de la CUT de reunirse con los ministros de Hacienda y de Trabajo con el fin de lograr un acuerdo en la materia. “Tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo. Entendemos la situación del país y la global”, finalizó.

Gran empresariado pide “realismo”

Frente a la debilidad del mercado laboral nacional, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, pidió “realismo” frente a la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de elevar el salario mínimo en un 12% este año.

Tras la publicación de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), que reveló la tasa de desempleo en Chile se mantuvo en un 8,7% durante el trimestre enero-marzo de 2025 -sin variación respecto al mismo periodo del año pasado- , Jiménez consideró que la cifra “es elevada y es reflejo de una creación de empleo baja, producto de una economía que sigue bastante lenta”.

“Evidentemente no es una cifra que nos deja contentos. Al contrario, hay que preocuparse de un mercado laboral que no logra retomar dinamismo, que ha estado con tasas sobre 8% por más de dos años. Es un tema que hay que ver con atención”, destacó.

Diputados RN: La propuesta “es irresponsable y desconectada de la realidad económica”

Los diputados de Renovación Nacional que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum y Mauro González manifestaron su preocupación y rechazo a la propuesta presentada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que busca un aumento del 12% del sueldo mínimo este año y un alza progresiva hasta llegar al millón de pesos en 2029.

Desde la oposición cuestionaron la desconexión de la CUT con el actual escenario económico y laboral del país, marcado por la pérdida de empleos formales, el crecimiento de la informalidad y la incapacidad del Gobierno de dinamizar el mercado del trabajo.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) advirtió que “nosotros entendemos que la CUT es el brazo armado de la candidatura del Partido Comunista, pero tiene que ser responsable con los trabajadores que hoy día están fuera del mercado laboral. Hay 900 mil cesantes, 400 mil personas hoy día no buscan empleo porque el mercado laboral ya simplemente no los puede absorber. Hay 2 millones 600 mil personas que trabajan en la informalidad, ganando menos que el salario mínimo”.

“Llamamos a la CUT a ser responsable con los actuales trabajadores, pero también con quienes han perdido el empleo, justamente porque el mercado laboral no ha podido soportar hoy día la rebaja horaria de 40 horas, el aumento de salario mínimo y ahora la nueva cotización previsional extra del 6%”, enfatizó.

En la misma línea, la diputada Ximena Ossandón (RN) planteó que “el ingreso mínimo mensual es un salario de protección al ingreso al mercado laboral. Tienen muy claro que no es un salario subsistencia. La subsistencia se construye complementariamente con subsidios, por ejemplo, habitacionales, de agua, maternales, de basura, etcétera. Entonces, la subsistencia de la familia, es un tema de seguridad social. No es un costo del empleador, no puede serlo”.

“Ya sabemos que existen trabajadores dispuestos a trabajar por menos de 500 mil pesos y empleadores que no pueden pagar 500 mil pesos. Entonces, ahí estamos, de alguna forma, creando más informalidad. Subir el ingreso mínimo mensual es justamente la solución de un Gobierno que, lamentablemente, ha sido flojo, que no ha podido dinamizar la economía ni crear condiciones para generar empleo, esa es la solución”, añadió Ossandón.

Por su parte, el diputado Mauro González (RN) advirtió que la propuesta de la CUT “es una receta que puede sonar bien desde la teoría o desde la comodidad de una oficina sindical, pero en la práctica solo termina perjudicando a quienes más necesita cuidar: los trabajadores. Si seguimos subiendo el salario mínimo sin crecimiento económico, vamos a terminar destruyendo más empleos, especialmente en las pymes que hoy están ahogadas”.