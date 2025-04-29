Discriminación en aerolíneas: diputadas de la Comisión de Discapacidad exigen medidas y protocolos

Las diputadas Carla Morales y Catalina del Real, manifestaron su preocupación tras la denuncia hecha por una usuaria en situación de discapacidad, quien acusó a la aerolínea SKY de haberle impedido abordar un vuelo por ser usuaria de silla de ruedas.

El caso, que ha generado gran repercusión en redes sociales, impulsó a las parlamentarias a solicitar investigación al SENADIS y al SERNAC sobre posibles vulneraciones de derechos.

“Estos hechos nos demuestran que aún falta un largo camino por recorrer para garantizar un trato digno e inclusivo a las personas en situación de discapacidad. Queremos asegurarnos de que todas las aerolíneas cumplan estrictamente con la normativa vigente”, declaró la diputada Carla Morales.

Además, Morales enfatizó que situaciones como esta requieren medidas concretas para evitar su repetición. En tanto, la legisladora Catalina del Real subrayó la importancia de avanzar en educación y sensibilización dentro de las empresas que prestan servicios públicos.

“Es fundamental que las aerolíneas comprendan la relevancia de la inclusión y respeten los derechos de sus pasajeros, particularmente de aquellos en situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Por su parte, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), expresó que este tipo de situaciones evidencian una grave vulneración de derechos fundamentales para las personas en situación de discapacidad y que Chile tiene que avanzar en su integración definitiva.

“Son estas situaciones que terminan generando una grave vulneración a los derechos de las personas en situación de discapacidad, las que nos hacen darnos cuenta de que el sentido común no es suficiente. Por lo tanto, es necesario legislar para resguardar la autonomía, la autodeterminación y el ejercicio pleno y en igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, estableciendo sanciones ejemplares que, de una vez por todas, terminen con hechos discriminatorios y degradantes hacia quienes estamos en esta condición”, aseveró Poblete.