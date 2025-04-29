“Estamos en una encrucijada histórica”: Amnistía Internacional en alerta por estado de los DD.HH. en el mundo

Este martes Amnistía Internacional publicará su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, incluyendo a nuestro país. Son más de 150 países los que forman parte de este seguimiento sobre las principales tendencias y alertas a nivel global.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, mencionó que en nuestro país, las consecuencias del estallido social siguen marcando un punto de preocupación. Esto por la impunidad a casos de violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas.

“De 10 mil 142 denuncias que se realizaron por violación a los derechos humanos, al día de hoy, después de cinco años y medio, tenemos solo 59 condenas. Eso es un 0,6% de casos en los que se esclarecieron los hechos y se sancionaron a los perpetradores”, detalló Bustos, tildando las cifras como “bastante escandalosas”.

El abogado apuntó también como aspectos de inquietud la falta de una Ley de Reparación Integral a las Víctimas y tampoco una reforma a Carabineros.

En cuánto a las tendencias globales, el informe alerta de una crisis global en materia de derechos humanos, con el “efecto Trump” como principal gatillante de esta situación.

“Estamos en una encrucijada histórica. En los últimos 10 años fuimos dando alertas, señalando que habían retrocesos en derechos humanos, prácticas autoritarias que iban en aumento, año tras año, impulsadas por distintos líderes. Pero eso se ha acelerado en el último año”, lamentó Bustos.

El director de Amnistía Internacional Chile puso como ejemplo los ataques a instituciones como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, por parte de figuras políticas como la del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, de los retrocesos que preocupan al organismo.

“En los primeros 100 días de Trump, ha impulsado una serie de medidas que van contra el multilateralismo, sanciones a la Corte Penal Internacional, se salió de manera muy efectista del Consejo de Derechos Humanos, pero no es solo Trump. Hay una serie de diversos aliados que están con esa misma lógica autoritaria y de socavar estos pilares del sistema internacional”, expuso Bustos.

Sobre el debilitamiento de las instituciones a cargo del resguardo de los derechos humanos, profundizó que: “No obstante todos estos ataques, hemos podido ver ciertas muestras, ciertos botones de resistencia por parte de este sistema internacional”.