Diario y Radio Universidad Chile

Europa felicita a Mark Carney por su triunfo en Canadá: "Compartimos los mismos valores y apego a la Carta de Naciones Unidas"

A través de redes sociales, los miembros de la Unión Europea felicitaron la elección del líder del Partido Liberal canadiense, recalcando que el vínculo entre Europa y Canadá "es cada vez más fuerte".

Internacional

La Unión Europea hizo llegar sus felicitaciones al primer ministro canadiense, Mark Carney, por la victoria electoral del Partido Liberal en las elecciones de este lunes. Lo anterior, apuntando a fomentar las relaciones y el libre comercio con Canadá.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el vínculo entre Europa y Canadá “es cada vez más fuerte”, por lo que indicó su deseo de trabajar coordinadamente con Carney tanto en el ámbito bilateral como en el seno del G7.

“Defenderemos nuestros valores democráticos comunes, promoveremos el multilateralismo y abogaremos por un comercio libre y justo”, recalcó Von der Leyen, después de que la UE haya estrechado las relaciones con Canadá en pleno choque comercial con Estados Unidos por la imposición masiva de aranceles.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, valoró la “larga y estrecha” relación entre Canadá y la UE, por lo que espera que tras la victoria de Carney ambos bloques “continúen trabajando juntos, también en el formato del G7”.

“Compartimos los mismos valores y el mismo apego a la Carta de Naciones Unidas y al orden internacional basado en normas”, recalcó el ex primer ministro luso.

Así, las proyecciones electorales dan la victoria al Partido Liberal del primer ministro de Canadá, aunque apuntan a que no contará con la mayoría absoluta. Carney ha prometido que gobernará para “todos los canadienses”, “sin importar dónde vivan, qué idioma hablen o cómo hayan votado”, y que hará “todo lo posible para representar a todos los que llaman hogar a Canadá”.

