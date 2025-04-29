Fernando Gago despedido de Boca Juniors tras la derrota en el Superclásico ante River Plate

Fernando Gago ya no es más el entrenador de Boca Juniors. Su ciclo al frente del equipo “xeneize” llegó a su fin este martes, luego de la derrota 1-2 frente a River Plate en el último Superclásico, confirmó Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol del club.

La decisión se tomó tras una reunión de la dirigencia, que evaluó el rendimiento del equipo en los últimos meses. Gago, de 39 años, estuvo solo seis meses en el cargo, dirigiendo 30 partidos con un balance de 17 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Sin embargo, su gestión quedó marcada por resultados clave negativos, como la eliminación en la Copa Libertadores ante Alianza Lima y la caída en semifinales de la Copa Argentina frente a Vélez Sarsfield.

Una decisión difícil para Boca

“Hemos tomado una decisión, y es que hasta acá ha llegado Fernando Gago con la institución. Es una decisión tomada con tranquilidad, pero no ha sido fácil”, declaró Serna, exfutbolista colombiano y figura histórica de Boca.

Gago, considerado “un hombre de la casa” por su pasado como jugador del club, no logró consolidar un proyecto competitivo. A pesar de que Boca lidera la Zona A del Torneo Apertura y ya está clasificado a los octavos de final, el equipo no pudo imponerse en los partidos más importantes, lo que terminó sellando su destino.

El golpe de gracia: la derrota ante River

El domingo pasado, en el Monumental, Boca cayó 1-2 frente a su máximo rival, en un partido donde mostró falta de ideas y solidez defensiva. Este resultado fue la gota que rebalsó el vaso para la dirigencia, que decidió cortar el vínculo con el técnico.

“Me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar y de jugar. El análisis posterior lo haré después”, había dicho Gago tras el encuentro, sin imaginar que sería su último partido al mando.

¿Quién reemplazará a Gago?

De manera interina, Mariano Herrón (actual entrenador de la reserva) tomará las riendas del equipo. Sin embargo, el club ya evalúa nombres para ocupar el puesto de manera definitiva. Entre los candidatos figuran:

Gerardo Martino : Exentrenador de la Selección Argentina y Paraguay , recientemente separado del Inter Miami de la MLS.

Gustavo Quinteros : Campeón con Vélez Sarsfield en 2024 y exDT de Grêmio de Brasil.

Cristian ‘Kily’ González: Actual técnico de Unión de Santa Fe, a quien clasificó a la Copa Sudamericana 2025.

Un ciclo con luces y sombras

Gago había llegado a Boca en octubre de 2024 desde el Chivas de Guadalajara (México), con la ilusión de devolverle al equipo su identidad ganadora. Sin embargo, su paso quedó opacado por eliminaciones tempranas y un juego que no convenció del todo a la hinchada.

Ahora, el club deberá encontrar un técnico que logre reactivar al equipo de cara a la fase final del Apertura y al próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Mientras tanto, Fernando Gago deja el cargo con la sensación de un proyecto inconcluso, en un club donde las exigencias son máximas y los márgenes de error, mínimos.