Interior trabaja en implementación de test de drogas al presidente, ministros y subsecretarios: Senda firmó convenio

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Presupuestos 2025, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), dependiente del Ministerio del Interior, suscribió un convenio para implementar test de drogas a autoridades de Gobierno.

Durante noviembre pasado, el Congreso Nacional aprobó una indicación impulsada por parlamentarios de la UDI que estableció que, cada semestre, tanto el Presidente de la República como sus ministros y subsecretarios deberán someterse a un control de sustancias y drogas estupefacientes. Esto último fue una condición para aprobar la legislación presupuestaria.

Según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, “para dar cumplimiento a lo indicado en una de las glosas de Ley de Presupuestos, Senda —servicio dependiente del Ministerio del Interior— firmó un convenio que tiene por objetivo establecer la colaboración técnica y financiera que permitirá realizar los test de droga a las autoridades del gobierno contempladas en la ley, análisis que se realizarán en los tiempos estipulados”.

“El Ministerio del Interior está coordinando con el resto de las carteras para asegurar el cumplimiento de la norma. Para ello, ya se abrió la licitación que adjudicará la tarea operativa a un laboratorio, estandarizando el procedimiento al que ya están sometidos los funcionarios públicos (según el artículo 64 de ley 18.575) y homologando criterios de la norma vigente en el Decreto 1215, de 2006, del Ministerio del Interior”, afirmó la misiva.

Cabe destacar que la fecha tope para realizar el primer examen del año es el próximo 30 de junio. Por lo mismo, diputados como Juan Antonio Coloma y Cristián Moreira pidieron al Gobierno transparentar qué autoridades ya se han sometido al proceso.