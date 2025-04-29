Palestino reprobó actuar de hinchas que agredieron a periodistas en La Cisterna

Este lunes Palestino rompió el silencio y se pronunció con dureza tras la agresión de un grupo de hinchas del mismo cuadro árabe a periodistas de un medio partidario de Universidad de Chile, luego del triunfo de los azules en el partido disputado ayer en el estadio Municipal de La Cisterna.

En un comunicado compartido en el sitio oficial del club, manifestaron su rechazo a “todo tipo de violencia, ya que estos actos no representan los valores de nuestra institución, basada en la paz, el respeto y el diálogo”.

Desde el elenco de colonia informaron además que “nos encontramos en proceso de investigación, colaborando activamente con las autoridades y entregando todos los antecedentes disponibles para que se apliquen las sanciones correspondientes. Nuestro objetivo es evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan en nuestra casa”.

“Estamos en contacto con el periodista afectado, a quien le hemos ofrecido toda nuestra colaboración y apoyo para reparar lo ocurrido. Reafirmamos nuestro compromiso con los medios partidarios, lo cual se refleja en la constante acreditación y en las facilidades brindadas para el desarrollo de su labor”, complementaron en el escrito.

Los baisanos puntualizaron que “condenamos las provocaciones y actos de violencia provenientes de la parcialidad visitante, al igual que el comportamiento inapropiado de los hinchas de Palestino involucrados en los incidentes. El respeto y la tolerancia deben prevalecer siempre, sin excepción“.

Por último, el conjunto tetracolor sostuvo que “esta lamentable situación no nos desanima. Por el contrario, refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por un estadio más seguro, cómodo y acogedor para nuestros hinchas, los medios de comunicación y quienes nos visitan”.