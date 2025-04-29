Reponer candidatura de Vodanovic, apoyar a Tohá o incluso Jara: la decisión a contrarreloj del PS

A las 19 horas de este martes el comité central del Partido Socialista retomará la reflexión en torno a su camino presidencial, luego de la declinación de Paulina Vodanovic como su abanderada. La sesión será híbrida, contando presencialmente con algunos de sus miembros en la sede central del partido, ubicada en calle París 873.

Sin embargo y en una carrera contra el tiempo, a poco más de 24 horas de que finalice el plazo para la inscripción a primarias, se mantiene la incertidumbre respecto a una eventual redefinición presidencial de la tienda. En la sesión de antesala que se llevó a cabo este lunes, donde se iniciaron conversaciones de cara a proclamar a Carolina Tohá como su presidenciable, se evidenció una notoria resistencia de parte de la militancia.

Así lo confirmó esta mañana, en conversación con Tele13 Radio, el secretario general de la tienda, Camilo Escalona, quién reconoció que “hay miembros del comité central que le han solicitado a la presidenta que retire su renuncia y vuelva a postular”, pese a que Vodanovic ya entregó su respaldo a Tohá.

En Voces del Poder de CNN Radio Chile, Allan Álvarez, economista y militante del PS, confirmó que Vodanovic podría mantenerse en carrera: “Yo espero que sea Carolina Tohá, en la eventualidad que el partido decline la opción de la presidenta Vodanovic, pero si no también puede ser la posibilidad que hoy día en la noche Paulina sea propuesta como candidata (…). Ese es el ánimo en una parte importante del comité central”.

Mientras, en el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, el diputado socialista, Daniel Melo, reprochó esta idea señalando que “tampoco le hace bien al socialismo chileno bajar y subir candidaturas. Me parece una irresponsabilidad lo que plantea el secretario general del partido en términos de, si la presidenta del partido envía una carta, públicamente plantea una decisión, el secretario general la contraviene o le pide que reflexione, pone en un aprieto nuevamente a la presidenta del partido”.

“Nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por tener una candidatura común. Lo hizo el Partido Radical, lo hizo el Partido Liberal, creo que eso fortalece nuestras ideas del socialismo democrático”, propuso.

El diputado socialista Marcos Ilabaca, en tanto, se abrió a la opción de apoyar una candidata fuera del Socialismo Democrático como Jeannette Jara del Partido Comunista. “Tengo mucha más simpatía y considero que Jeannette Jara está mejor preparada para poder enfrentar un proceso de estas características. Toda vez que es una persona cercana que le ha ganado a la vida, de mucho esfuerzo, que además es dialogante y transversal“, sostuvo Illabaca.

Un gesto que fue valorado por la carta comunista, destacando su trabajo en el Ministerio del Trabajo y la relación histórica con el PS. “Le agradezco al diputado Illabaca por sus palabras, por cierto, y tiene que ver con cómo hemos trabajado estos años en el Congreso Nacional, pero también entiendo que él forme parte de un colectivo al igual que yo”, dijo.

Por su parte, en el marco de su participación en lanzamiento del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, Carolina Tohá, candidata del PPD, recibió palabras del histórico militante socialista y ministro de Vivienda, Carlos Montes, quién al ser consultado por su candidatura respondió: “La quiero mucho y creo que sería un gran presidente para Chile“.

Tohá abordó así la incerteza respecto del apoyo del único partido del Socialismo Democrático que aún no la respalda. “¿Cómo va a desarrollarse esa decisión? Si hay interés en revisarla, ¿qué tipo de apoyo va a entregar el partido? Es un proceso interno que yo respeto profundamente, no voy a intervenir”, respondió.

“Nosotros creemos firmemente que el socialismo democrático representa ideas importantes para Chile, valiosas para el futuro, que es relevante que en la próxima etapa esas ideas se fortalezcan, pero los caminos para hacer eso pueden ser distintos. Puede ser antes de la primaria, puede ser durante la primaria, puede ser después de la primaria”, afirmó.

Se espera que durante esta jornada Vodanovic y Tohá se reúnan. De hecho, al mismo tiempo que se desarrollará el comité central, la presidenciable del PPD participará de un encuentro ciudadano en la antesala de la inscripción de su candidatura presidencial, a unos minutos de la sede del PS, que podría ser el lugar al que esta tarde termine arribando.

Cabe destacar que tras la cita debería emitirse un nombre, considerando que no sería opción dar libertad de acción a los militantes, según afirmaron desde la directiva.