"Te vamos a sacar los ojos": videos revelan brutalidad de Claudio Crespo durante el estallido social

El juicio contra Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, ha sacado a la luz siete videos que documentan su actuar durante el estallido social de 2019, los cuales han sido dados a conocer por un artículo de CIPER. Las imágenes, en su mayoría captadas por su propia cámara corporal, evidencian amenazas explícitas y uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.

En uno de los registros, del 6 de diciembre de 2019, Crespo se dirige a un detenido con la frase: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”. Esta amenaza se produce cuando ya existía preocupación pública por las lesiones oculares causadas por Carabineros.

Otro video muestra a Crespo respondiendo a un carabinero que le informa sobre una persona quemándose: “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”. Además, instruye que este tipo de situaciones no se comuniquen por radio.

Las grabaciones también revelan a Crespo arrancando un mechón de pelo a un detenido y compartiendo la imagen en un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”, con el mensaje: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

En otro registro, tras ser felicitado por civiles, Crespo afirma: “Hay que matar a todos estos culiaos”. Además, se le escucha instruyendo a un carabinero que apunte su escopeta directamente al cuerpo de manifestantes y que golpee con palos a quienes pasen por un quiosco.

Durante el juicio, la defensa de Crespo ha argumentado que no existen pruebas concluyentes de que él haya disparado los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Crespo disparó su escopeta directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, impactando a Gatica a una distancia de aproximadamente 24,5 metros.

Las lesiones sufridas por Gatica incluyen trauma ocular severo y amaurosis bilateral, resultando en la pérdida total de su visión. La Fiscalía ha presentado múltiples evidencias, incluyendo videos y testimonios, para respaldar la acusación de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas contra Crespo.

El conocimiento de estos videos ocurre cuando se discute en el Congreso el proyecto de ley de Uso de la Fuerza, donde la oposición se ha opuesto a incluir la gradualidad y proporcionalidad. Las crudas imágenes presentadas en el juicio develan los métodos empleados por Crespo y han generado indignación y llamados a la justicia por parte de diversos actores.