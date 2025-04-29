Tras descarte de Rojo Edwards: Francesca Muñoz es nombrada candidata presidencial del Partido Social Cristiano

Luego de que el senador Rojo Edwards renunciara al Partido Social Cristiano (PSC) una vez que los descartaran como candidato presidencial, la colectividad nombró a la diputada Francesca Muñoz como su abanderada.

A través de un comunicado de prensa, el PSC expuso que “desde el primer día luego de las elecciones municipales manifestamos nuestra intención de competir en la carrera presidencial con nuestra propia carta que represente el ADN socialcristiano”.

“Luego de un tiempo de reflexión y conversación nuestro órgano intermedio, la Mesa de Trabajo ha definido nuestra carta presidencial. Por este medio, felicitamos a la diputada Francesca Muñoz, quien ha sido nominada como la candidata presidencial de nuestro Partido Social Cristiano“, manifestaron.

Desde la tienda reconocieron la “larga trayectoria de nuestra candidata, así como su aporte en el parlamento y dentro del Partido, siendo una líder política que representa los principios socialcristianos, los cuales ha señalado estar 100% disponible a representar junto con el proyecto del partido”.

“Destacamos la disposición de todos nuestros parlamentarios quienes en unidad y priorizando el proyecto colectivo estuvieron disponibles a representarnos”, subrayaron.