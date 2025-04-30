Censo 2024: fecundidad en mínimos históricos y población migrante se duplica desde 2017

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), representado por su director, Ricardo Vicuña, en compañía de la jefa del Censo, Macarena Alvarado, presentó este miércoles los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. Este segundo capítulo de la principal encuesta del país entregó datos sobre fecundidad y migración, tanto interna como internacional.

Los números representaron una significativa disminución en el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tienen hijos. En 1992, el 70.7% de las mujeres en este grupo etario tenía al menos un hijo, mientras que en 2024 esta cifra se redujo al 56.6%. Esta caída de 14.1 puntos porcentuales (pp.) en 30 años es aún más pronunciada en el periodo reciente de 2017 a 2024, donde se registró una reducción de 9 pp.

Bajo esa misma línea, la Región de Atacama registró el mayor porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tienen hijos, alcanzando un 62.5%. Mientras que la Región Metropolitana presentó el menor porcentaje, con solo un 53.5% de mujeres en el mismo grupo etario.

De acuerdo con lo señalado por Macarena Alvarado, el promedio de hijos por mujer en Chile disminuyó de forma considerable. En 1992, quienes eran madres tenían en promedio 2,52 hijos, cifra que bajó a 1,97 en la actualidad. Esta tendencia varía según la región: Tarapacá registra el valor más alto, con 2,15 hijos por mujer, mientras que Magallanes muestra el más bajo, con 1,97. Las regiones del centro-sur también exhiben niveles reducidos.

En términos de inmigración internacional, el Censo 2024 registró un aumento significativo en la población nacida en el extranjero que vive en Chile, alcanzando el millón 608 mil 650 personas, lo que representa el 8.8% de la población total del país, un incremento notable desde el 4.4% registrado en 2017.

Según los países de origen de los inmigrantes, los venezolanos representan la comunidad más numerosa (669 mil 408), seguidos de peruanos (253 mil 432), colombianos (197 mil 813), bolivianos (105 mil), haitianos (89 mil) y argentinos (76 mil).

La migración interna, es decir, gente que se mudó de una región a otra dentro del país, también mostró variaciones. Entre 2019 y 2024, 927 mil 598 personas cambiaron su región de residencia. Las regiones del norte, como Antofagasta y Tarapacá, junto con la Región Metropolitana, presentaron una migración neta negativa, mientras que regiones como Valparaíso, La Araucanía y Maule registraron una migración neta positiva.

Desafíos demográficos

Las cifras se discutieron por medio de un panel de conversación, integrado por Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica; Andrés Hernando, integrante del Comité Asesor de Censo 2024 y Gabriel Méndez del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) de la Cepal.

La directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, Andrea Repetto, explicó que existen “factores sociales, culturales, económicos y biológicos que explican esto que ha ido sucediendo, que por un lado tenemos esta fecundidad disminuida y una esperanza de vida que se alarga”.

En este sentido, la experta insistió que no es un fenómeno puramente chileno, sino que es algo global que “tiene implicancias múltiples, para las finanzas públicas”.

El panelista Gabriel Méndez mencionó que los migrantes “tienen potencial para contribuir al crecimiento de la economía a través del trabajo, y principalmente en el caso de Chile, que es un país que está envejeciendo de forma muy rápida”.

“Demográficamente, si la población de migrantes es más joven que la población de no migrantes, la migración tiene un impacto de rejuvenecimiento de la población, que es algo importante en un contexto de rápido envejecimiento”, agregó.

También la migración tiene otros impactos, el representante de la Cepal sostuvo que este fenómeno “enriquece la diversidad, la cuestión social de los países de destino, tiene un papel en integración de cultura en diversas áreas. Es un tema importante de destacar, con estos resultados se puede seguir hablando y tratando de este tema”.

En relación a los próximos resultados del Censo 2024, el director del INE, Ricardo Vicuña, mencionó que “todos estos datos nos permitirán una visión detallada de cómo ha cambiado el país desde un punto de vista demográfico y de la distribución territorial de sus habitantes”.

El timonel de la entidad estadística adelantó que en los próximos meses se entregarán los “últimos dos capítulos” para completar el trabajo realizado durante el año pasado. En mayo se presentarán los datos “respecto a las características de las viviendas, como por ejemplo aspectos como la materialidad, el acceso a servicios básicos, agua, electricidad, servicios higiénicos”.

El último será en junio, “referido a las características de la población. Tales como pertenencia a pueblos originarios, población afrodescendiente, población con discapacidad, género, religión, y nivel educativo, entre otros”.

“Todo esto dará paso, finalmente, durante el segundo semestre de este año, a la entrega de la base de microdatos censales, que estará disponible en nuestros distintos formatos en nuestro portal web del INE“, concluyó.