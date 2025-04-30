Chile jugará en Valdivia el PreClasificatorio de las Américas para el Mundial 2027

Tras quedar al margen de la AmeriCup 2025, el equipo que dirige Juan Manuel Córdoba jugará un cuadrangular en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros buscando uno de los cuatro cupos que completarán el cuadro superior de 16 países americanos que buscarán las 7 plazas rumbo al certamen planetario de 2027.

Irán Arcos, presidente de FebaChile, agradeció a FIBA por darle a Chile la localía y a la Ilustre Municipalidad de Valdivia por recibir nuevamente a La Roja del Basket en la capital de la Región de Los Ríos.

“Agradecidos de la ciudad de Valdivia que apuesta una vez más por el básquetbol chileno y agradecidos también de FIBA por darnos la responsabilidad nuevamente de organizar este cuadrangular en el que esperamos contar con la mayor cantidad de jugadores que militan en clubes del extranjero. Será una época de vacaciones, pero esperamos que estén todos porque creo que Chile se merece estar entre los 16 mejores equipos de América para poder jugar por esos 7 cupos”, dijo el timonel de FebaChile,

“Estuvimos a punto de ir a la Americup, así que nos ilusionamos con poder estar en Qatar 2027”, puntualizó.

¿Cuándo se jugará el cuadrangular?

🗓️ Del 8 al 10 de agosto de 2025

🏟️ Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros

📍 Valdivia

🎟️ Entradas próximamente a la venta a través de Passline.